Jair Bolsonaro denunció proscripción tras el fallo de la Corte Suprema de Brasil que lo envía a juicio por el intento de golpe de Estado

El descargo de Jair Bolsonaro

A través de su cuenta oficial de X, el expresidente brasileño compartió su descargó tras la decisión del máximo tribunal de su país. Según el opositor, la principal razón por la que su caso avanza con rapidez es netamente política. "La propia prensa informa, abierta y sin rodeos, que la motivación no es jurídica, sino política: el tribunal pretende impedir que me juzguen en 2026, como quieren impedir que me presente libre a las elecciones porque saben que, en una contienda justa, no hay ningún candidato capaz de ganarme".