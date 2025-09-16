Lula da Silva le respondió a EEUU por posibles sanciones diplomáticas: "No aceptamos imposiciones de ningún gobierno"

El presidente de Brasil se refirió a sanciones que podría sufrir su país de cara a la próxima asamblea de la ONU. El secretario Marco Rubio dijo que "el Estado de derecho se está desintegrando" en el país carioca.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró que su gobierno "no acepta imposiciones de otros gobiernos", en medio del agravamiento de los desacuerdos diplomáticos entre Brasil y EEUU tras la condena al expresidente Jair Bolsonaro .

"Estoy seguro de que construiremos las bases de un país más justo, un país donde todos sean tratados con respeto y que podremos transmitir a quienes dudan de Brasil, que Brasil es un país soberano, un país con un solo dueño, y el dueño de este país es el pueblo brasileño", dijo Lula en cita a ANSA.

El presidente advirtió que "no aceptamos que nadie nos diga qué hacer", luego de una serie de advertencias de la administración Trump tras la condena a Bolsonaro.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio , dijo en una entrevista que su país podría anunciar "medidas adicionales" contra Brasil en la 80 Asamblea General de la ONU , la próxima semana, porque en el país sudamericano "el Estado de derecho se está desintegrando".

La cancillería brasileña anunció que había presentado una queja ante la ONU en protesta por la demora del gobierno estadounidense en otorgar visas a los miembros de la delegación brasileña que asistirá a la Asamblea.

Según varios medios de comunicación, el ministro de Salud, Alexandre Padilha (del Partido de los Trabajadores de Lula), y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, no recibieron sus visas.

Lula da Silva rompió el silencio sobre la condena a Jair Bolsonaro y le respondió a Donald Trump

Días después de la condena contra el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, el actual mandatario Lula da Silva se refirió por primera vez a la decisión, aseguró que el proceso judicial "no fue una 'caza de brujas'" y destacó: "Estoy orgulloso de la Corte Suprema por su decisión histórica".

Los dichos del presidente brasileño llegan a respuesta las acusaciones de su par estadounidense, Donald Trump, quien había afirmado que había habido una "caza de brujas" contra Bolsonaro y considerado que la condena había sido "muy sorprendente".

Por el contrario, Lula da Silva sostuvo que está “orgulloso de la Corte Suprema de Brasil por su decisión histórica del jueves”, en un artículo de opinión publicado por el diario estadounidense The New York Times, el cual fue titulado: "La democracia y la soberanía de Brasil no son negociables”.