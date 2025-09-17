La Cámara de Diputados de Brasil tratará la amnistía para Jair Bolsonaro

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil pidió que se vote de forma urgente. El tema llevaba semanas estancado en la agenda parlamentaria.

La admnistía debería ser aprobada por las dos Cámaras antes de llegar a Presidencia.

La Cámara de Diputados de Brasil tratará la amnistía para el expresidente Jair Bolsonaro , luego de ser condenado a más de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

El presidente de la Cámara , Hugo Motta , informó a los líderes de los partidos la intención presentar en la sesión plenaria un proyecto de ley para concederle la amnistía a Bolsonaro y otros condenados.

Según los parlamentarios presentes en la reunión de líderes, Motta pidió que la propuesta se vote de forma urgente. La inclusión del tema en la agenda de la Cámara llevaba semanas estancada.

De acuerdo con la normativa brasileña, una eventual propuesta de amnistía debería ser aprobada por las dos cámaras antes de pasar al despacho del presidente, sin cuya firma el perdón no tendría validez.

Jair Bolsonaro fue hospitalizado de emergencia tras descompensarse en su casa

El exlíder fue trasladado este martes de manera urgente bajo custodia policial, tras descompensarse en su casa. Según informó su hijo Flavio Bolsonaro en la red social X, el exmandatario de 70 años presentó “un cuadro severo de hipo, vómitos y presión baja”.

El médico Claudio Birolini explicó que Bolsonaro ha sido intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones desde que recibió una puñalada en el abdomen durante la campaña de 2018, lo que lo mantiene “bastante débil”.

Además, desarrolló una leve anemia por desnutrición durante el último mes y recientemente le fueron extraídas ocho lesiones cutáneas para su posterior análisis.

Condena a Jair Bolsonaro: los aliados el expresidente presionan en el Congreso para su amnistía

Los aliados del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro retomaron las negociaciones en el Congreso para lograr presentar un proyecto de amnistía.

Antes del juicio, ya se había considerado la posibilidad de una amnistía, pero la propuesta ganó fuerza desde que Tarcisio de Freitas, gobernador de Sao Paulo, defendiera públicamente al expresidente como futuro candidato para 2026.

De esta manera, está previsto que esta semana De Freitas, se reúna junto a otros líderes de la oposición para seguir con la redacción de un proyecto de amnistía para presentar en el Congreso. Al mismo tiempo, no se descarta que el gobernador lidere a la derecha en las elecciones del próximo año.