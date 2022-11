Bolsonaro no reconoció la derrota: "Nuestro sueño sigue más vivo que nunca" Tras sufrir una derrota en los comicios del domingo frente a Lula Da Silva, el Presidente de Brasil rompió el silencio y habló ante los medios. En un breve discurso, no sólo no reconoció la derrota sino que condenó las revueltas en distintos puntos del país al definir que los métodos de su espacio "no pueden ser los de la izquierda".