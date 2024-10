Jeff Bezos defendió la decisión de no apoyar a Kamala Harris en las páginas de The Washington Post

El dueño de The Washington Post , Jeff Bezos , defendió en un artículo este lunes la decisión de su diario de no respaldar a ninguno de los candidatos en las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos . Lo definió como un “paso significativo en la dirección correcta”, para revertir la pérdida de confianza de los estadounidenses en los medios de comunicación. Se esperaba que el diario respaldara a la demócrata Kamala Harris, ante Donald Trump .

El artículo, “La dura verdad: los estadounidenses no confían en los medios de comunicación”, se publicó luego de que la National Public Radio (NPR) informara que The Washington Post había perdido más de 200.000 suscriptores digitales. Esta pérdida se dio luego de su CEO, Will Lewis, anunciara el viernes que el diario no respaldaría a ninguno de los candidatos presidenciales.