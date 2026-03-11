Se abre una nueva etapa para Chile: José Antonio Kast asume la Presidencia

El líder de derecha llega al poder con foco en seguridad y migración. Hereda una economía con inflación controlada, pero crecimiento moderado y desafíos fiscales.

Hay expectativa en Chile por la rleación de Kast con Milei.

Chile inicia una nueva etapa política este miércoles con la asunción del pinochetista José Antonio Kast como presidente, tras la gestión del progresista Gabriel Boric marcada por reformas parciales y una economía que logró estabilizarse, pero que presenta aún enormes desafíos.

Kast, referente de derecha, llega al gobierno con la promesa de “recuperar la grandeza de Chile” , con un discurso centrado en el combate al crimen organizado, el endurecimiento de la política migratoria y una agenda de seguridad más agresiva. Durante la campaña, el ahora presidente electo insistió en que “Chile se cae a pedazos” y planteó la necesidad de un “Gobierno de emergencia” para enfrentar las crisis que, a su juicio, atraviesa el país.

Sin embargo, analistas advierten que la situación económica que recibe no es tan crítica como la describe el nuevo mandatario, aunque tampoco atraviesa un momento de gran dinamismo.

Boric asumió el poder en 2022 con una economía sobrecalentada tras los estímulos fiscales y monetarios desplegados durante la pandemia. Uno de los principales logros de su gestión fue la estabilización macroeconómica , especialmente en materia de inflación.

El índice de precios llegó a 14,1% en agosto de 2022 , pero posteriormente comenzó a desacelerarse hasta ubicarse actualmente cerca de la meta del 3% del Banco Central.

En materia de crecimiento, el balance es más moderado. El PBI chileno creció un 2,3% en 2025 y el promedio del mandato de Boric se ubicó en 1,9%, una cifra considerada insuficiente por diversos economistas para las necesidades del país.

“El crecimiento es insuficiente para lo que Chile necesita, pero tampoco se puede decir que la economía esté colapsando”, explicó el economista Carlos Smith, de la Universidad del Desarrollo.

Las cuentas públicas también aparecen entre los puntos más discutidos del legado de Boric. El déficit fiscal estructural alcanzó el 3,6% del PBI en 2025, el mayor en dos décadas, mientras que la deuda pública llegó al 41,7% del PBI, un nivel considerado todavía manejable pero creciente.

El propio gobierno atribuyó el deterioro fiscal a ingresos menores a los proyectados, en un contexto donde fracasó uno de los pilares de su programa: la reforma tributaria que buscaba recaudar el equivalente al 2,6% del PBI.

Gabriel Boric Gabriel Boric logró recuperar la economía de Chile tras la pandemia

Reformas y límites políticos

Boric llegó al poder con la promesa de impulsar cambios estructurales al modelo económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, incluyendo reformas profundas en pensiones, salud y educación.

Sin embargo, ese proyecto sufrió un golpe clave cuando la propuesta de nueva Constitución fue rechazada en las urnas, lo que obligó al Ejecutivo a moderar su agenda y avanzar solo con reformas parciales, entre ellas modificaciones al sistema de pensiones. Para algunos analistas, uno de los principales déficits del gobierno fue no haber logrado sentar bases para un mayor crecimiento en el mediano plazo.

“El peor legado es no haber establecido condiciones para aumentar la productividad”, sostuvo Dany Jaimovich, de la Universidad de Talca.

Seguridad y migración: las prioridades de Kast

El nuevo presidente llega con una agenda centrada en seguridad pública y control migratorio, dos temas que dominaron el debate político en los últimos años.

A pesar de que las cifras oficiales muestran una caída del índice de homicidios de 6,8 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 5,4 en 2025, la percepción de inseguridad sigue siendo elevada entre la población.

Durante el mandato de Boric se implementaron diversas reformas institucionales para enfrentar el crimen organizado, incluyendo la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía Supraterritorial, un Sistema de Inteligencia del Estado reforzado y nuevas agencias vinculadas a ciberseguridad y reinserción juvenil. Según el gobierno saliente, estas medidas permitieron frenar y comenzar a revertir algunas de las dinámicas más preocupantes del delito.

Kast, sin embargo, propone endurecer las políticas de seguridad, aumentar la presencia policial en las calles y reforzar la vigilancia mediante cámaras, aunque todavía no ha detallado cómo financiará estas iniciativas.

La migración irregular, especialmente desde Venezuela, fue otro de los ejes centrales de su campaña. En Chile viven actualmente cerca de un millón de venezolanos, la mayoría regularizados y con un aporte estimado de más del 1% de la recaudación fiscal, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El nuevo gobierno prometió perseguir y expulsar a quienes ingresen de forma irregular, aunque enfrenta desafíos logísticos y diplomáticos: Chile mantiene relaciones tensas con Venezuela y países vecinos como Perú y Bolivia han mostrado reticencias a recibir migrantes expulsados.

Además, las cifras oficiales muestran que los ingresos irregulares han caído un 54% respecto a los niveles registrados cuatro años atrás.

Con este escenario, Kast inicia su mandato en un contexto de estabilidad macroeconómica relativa pero crecimiento moderado, con desafíos en productividad, disciplina fiscal y seguridad pública. Para los analistas, el nuevo presidente deberá equilibrar sus promesas de mano dura con la realidad institucional y económica del país.

Chile, coinciden, no atraviesa una crisis profunda, pero tampoco vive un momento de expansión, lo que deja a la nueva administración el desafío de reactivar el crecimiento sin deteriorar las cuentas públicas ni la cohesión social.