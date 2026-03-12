Miguel Galuccio recibió el premio al empresario argentino del año de AmCham en Argentina Week

El fundador y CEO de Vista Energy recibió el reconocimiento durante el cierre de Argentina Week en Nueva York. Destacó el crecimiento de la compañía en Vaca Muerta y el rol de las inversiones estadounidenses para el desarrollo energético del país.

“Este premio cierra un círculo que comenzó cuando tenía 25 años en Estados Unidos", dijo Miguel Galuccio al recibir la distinción de AmCham.

En el marco del cierre de la Argentina Week 2026 en Nueva York, la AmCham Argentina , la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país, distinguió a Miguel Galuccio , fundador y CEO de Vista Energy , con el premio al Empresario Argentino del Año .

El reconocimiento se entregó durante un encuentro que reunió a inversores internacionales, empresarios y funcionarios de Argentina y Estados Unidos, en el marco de una agenda de actividades orientadas a promover oportunidades de inversión y cooperación económica entre ambos países.

Galuccio fundó Vista Energy hace ocho años y desde entonces la compañía experimentó un crecimiento acelerado, consolidándose como el principal productor independiente de petróleo del país y el mayor exportador de crudo argentino . Desde el inicio de sus operaciones en Vaca Muerta , la empresa invirtió más de u$s6.500 millones en el desarrollo del shale neuquino y prevé desembolsar entre u$s1.500 y u$s1.600 millones durante este año .

En paralelo, la producción de la compañía se multiplicó más de cinco veces en menos de una década, al pasar de 24.500 barriles diarios de petróleo a unos 135.000 barriles por día , consolidando su posicionamiento dentro del sector energético argentino.

Al recibir la distinción, Galuccio expresó su “gran aprecio y enorme respeto por AmCham” y destacó la importancia de la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos para el desarrollo energético del país.

“Los lazos entre ambos países han sido fundamentales para el desarrollo de la Argentina. De hecho, el primer proyecto de escala en el de-risking de Vaca Muerta fue realizado por nuestra empresa nacional de bandera junto con Chevron”, recordó.

El ejecutivo subrayó además que el crecimiento futuro del shale argentino dependerá en gran medida del interés inversor internacional, en particular de compañías estadounidenses.

“El potencial de crecimiento futuro está directamente relacionado con el interés de las empresas norteamericanas en invertir en el recurso no convencional, y AmCham cumple un rol clave como nexo para generar nuevos diálogos y construir puentes entre ambos países”, señaló.

En su discurso, el fundador de Vista también se refirió al impacto estructural que tuvo el desarrollo de Vaca Muerta en la matriz energética nacional. “Es un hito del cual los argentinos tenemos que sentirnos orgullosos, porque cambió el paradigma energético del país. Hoy estamos en camino de convertirnos en un proveedor global de energía en un mundo que la necesita para el desarrollo del planeta y de su gente”, afirmó.

Vista duplicó exportaciones en 2025 y elevó 66% su producción anual

Días atras, Vista informó que durante 2025 incrementó su producción total un 59% interanual en el cuarto trimestre y cerró el año con un crecimiento acumulado del 66% frente a 2024. La compañía también redujo sus costos operativos y consolidó un fuerte desempeño exportador, con más de 22,2 millones de barriles vendidos al exterior.

Desde el inicio de sus operaciones en el país, la empresa lleva invertidos más de u$s6.500 millones, principalmente para acelerar su crecimiento en Vaca Muerta. Durante el cuarto trimestre de 2025, Vista alcanzó una producción total de 135.414 barriles equivalentes por día (boe/d), lo que representó un incremento interanual del 59% y una suba del 7% respecto del trimestre anterior.

En petróleo, la producción fue de 118.825 barriles por día (bbl/d), con un crecimiento interanual del 61% y un avance del 8% frente al tercer trimestre. Los ingresos totales del período ascendieron a u$s689 millones, un 46% por encima de los registrados en el mismo trimestre de 2024. Del total de ventas de crudo, el 64% se destinó a exportaciones.

En términos de rentabilidad, el EBITDA ajustado alcanzó los u$s444 millones, lo que implicó un incremento interanual del 62%. El margen de EBITDA ajustado se ubicó en 64%, ocho puntos porcentuales por encima del nivel del cuarto trimestre de 2024.

Miguel Galuccio: "Los verdaderos dueños del premio son los profesionales de Vista"

Para Galuccio, el avance del shale argentino demuestra además la capacidad del país de concretar proyectos de gran escala cuando existe una visión compartida. “Es también un ejemplo de que cuando los argentinos nos alineamos detrás de una visión de largo plazo somos capaces de hacer cosas extraordinarias”, agregó.

El empresario también dedicó parte de su discurso al equipo que integra la compañía, al que atribuyó gran parte del éxito alcanzado en los últimos años. “En Vista tenemos profesionales extraordinarios que trabajan dentro de una cultura que los empodera para lograr resultados extraordinarios. Ellos son los verdaderos dueños de este premio”, sostuvo.

Finalmente, Galuccio destacó el significado personal que tiene para él la distinción recibida en Estados Unidos, país donde comenzó su carrera profesional. “Este premio cierra un círculo que comenzó cuando tenía 25 años en Estados Unidos, un camino que me llevó a recorrer el mundo y que finalmente me devolvió a la Argentina, el país que me formó en lo profesional y en el carácter”, expresó.

“Pienso en ese recorrido y solo puedo sentir un profundo agradecimiento hacia quienes fueron parte de este camino: mi país, el equipo de Vista, mi familia, las provincias de Neuquén y Río Negro y, nuevamente, AmCham”, concluyó.