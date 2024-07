Juan Guaidó: "¿Hasta cuándo es el límite de tiempo para que Maduro presente las actas?"

"Por primera vez logramos demostrar de manera rápida y contundente. No es que no hayan hecho fraude, pero en este caso está a la vista de todos ”, denunció al tiempo que destacó el informe del Centro Carter desde los Estados Unidos .

manifestacion venezuela elecciones.jpg Ya confirmaron 14 muertos en las manifestaciones contra Nicolás Maduro.

En este contexto, Guaidó también aseguró que la oposición tiene "las actas en línea" sobre los resultados, lo que surge como una "prueba material de la auditoria ciudadana" que logró digitalizarse: "más del 83% están en línea". Además, aseguró que los el informe es accesible en resultadosvzla.com donde se pueden "ver mesa por mesa, centro por centro".

Si bien el dirigente venezolano se mostró confiado en el apoyo obtenido en las urnas, también relativizó la "debilidad" de Maduro: "pudimos ver cómo secuestraron a Freddy Superlano, como amenazaron a María Corina Machado y Edmundo González, es decir cómo ejecutan el manual del dictador", detalló.

Por otro lado, Guaidó también cuestionó el rol que tienen los otros países de la región en la situación que ocurre en Venezuela. Sobre eso, el político aseguró que "entiende" que se le haya dado un margen a Maduro para presentar las actas, aunque fue critico de la extensión de este lapso.

“Es una posición cómoda. Lo entiendo el lunes, pero las actas están a la vista de todo el mundo. La cancillería de Brasil ya las tiene. Hasta cuándo es el límite de tiempo para que Maduro presente las actas, ¿hasta que las forje? Ya forjaron un resultado, un número y cada día, cada minuto que pasan, debo insistir”, cuestionó.

Por último, Guaidó se refirió al futuro de los dirigentes opositores que se encuentran en Venezuela. Según el político, si bien Maduro es "capaz de todo", también aseguró que "no es la primera opción" del actual presidente venezolano "agredir a María Corina Machado y a Edmundo González". "No es su primera opción. Los amenaza para tratar de no apresarlos", concluyó.

La OEA se reune para analizar los resultados de Venezuela

En este tenso contexto, el Consejo Permanente de la OEA convocó para este miércoles una reunión extraordinaria en la que se buscará "abordar los resultados del proceso electoral" en Venezuela. El día lunes, el Consejo Nacional Electoral en venezolano proclamó ganador a Nicolás Maduro a pesar de la denuncia de fraude de la oposición.

La canciller Diana Mondino viajó a Washington para participar de la reunión. Argentina, junto a Estados Unidos, Chile, Canadá, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica y Uruguay se encuentra elaborando un proyecto de resolución para presionar a Maduro.

Por otro lado, Brasil, México y Colombia tomaron una decisión más neutral. Dichas naciones apoyan la necesidad de transparentar los resultados de los comicios en Venezuela, pero no presionaron los tiempos de Maduro ya que, al tener su agenda propia, estos países miden el nivel de su ofensiva diplomática contra Venezuela en relación a sus intereses regionales.