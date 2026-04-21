Escándalo en Francia: más de 170 autores abandonan una reconocida editorial tras un polémico cambio + Seguir en









La salida de Olivier Nora de la dirección de Grasset desató la polémica. El histórico editor fue destituido por Vincent Bolloré, el director Grupo Hachette, cuya gestión está marcada por su cercanía a sectores de la ultraderecha.

Autores importantes como Virginie Despentes o Frédéric Beigbeder se fueron de la editorial Grasset para protestar por el reemplazo de su director.

El sector editorial en Francia atraviesa una crisis sin precedentes tras el anuncio de que más de 170 escritores y periodistas abandonarán el Grupo Hachette. La medida es una protesta directa contra el despido de Olivier Nora, histórico director del sello Grasset, cuya salida es atribuida a la influencia de su propietario, el multimillonario conservador Vincent Bolloré.

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Entre los firmantes de esta desbandada destacan figuras de renombre como Virginie Despentes, Bernard-Henri Lévy y Vanessa Springora, quienes decidieron no volver a publicar en ninguna editorial del grupo ante lo que consideran una amenaza a la independencia creativa. La gravedad del conflicto escaló hasta el Palacio del Elíseo, donde el presidente Emmanuel Macron intervino públicamente para reivindicar el "pluralismo ideológico" frente a la concentración del poder mediático.

Bajo el liderazgo de autores como Emmanuel Carrère y Virginie Despentes, cientos de firmas del mundo académico y literario exigieron en La Tribune Dimanche una "cláusula de conciencia" para el sector editorial, equiparando sus derechos con los que ya posee el gremio periodístico. “Algunas empresas ahora tienen la ambición, según afirman, de convertirse en actores ideológicos por derecho propio, estructurando narrativas, guiando la imaginación y apoyando líneas políticas explícitas”, expresaron los firmantes.

“Como resultado, los autores ven sus derechos de publicación y su obra bajo el control de un accionista cuya política editorial rechazan. Los empleados participan en la difusión de discursos políticos con los que no están de acuerdo. Las editoriales publican obras cuyas implicaciones no comparten. El personal trabaja en entornos profundamente transformados, donde el pluralismo desaparece en favor de una única línea editorial. Libreros, profesionales de la comunicación y equipos enteros se ven, les guste o no, atrapados en una operación de influencia", añadieron.

Las declaraciones de Vicent Bolloré Bajo el título “Terremoto”, el empresario conservador Vincent Bolloré publicó una respuesta contundente en su diario Le Journal Du Dimanche. En el texto, asegura que la editorial mantendrá su rumbo a pesar de las renuncias en bloque: “Quienes se marchan permitirán que se publiquen nuevos autores”, afirmó.

Además, arremetió contra quienes firmaron la protesta, tildándolos de ser "una pequeña casta que se cree superior a todo y a todos, que se coopta y se mantiene a sí misma”.

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