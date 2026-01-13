La BBC exigió el rechazo a la demanda de Donald Trump por u$s10.000 millones

El presidente estadounidense responsabiliza al medio por una presunta edición de un discurso. Desde el Reino Unido presentaron un escrito judicial.

La BBC solicitó que se archive la demanda de Trump en su contra.

La BBC presentó una moción para que se desestime la demanda por u$s10.000 millones iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en relación con la edición de un discurso que, según el mandatario, lo mostró como si hubiera instigado a sus seguidores a asaltar el Capitolio .

En un escrito judicial presentado a última hora del lunes, la emisora pública británica sostuvo que el tribunal de Florida no tenía jurisdicción personal para intervenir en el caso, ya que el programa cuestionado no se emitió en ese estado.

Además, argumentó que el presidente no pudo demostrar daños reales , dado que fue reelegido después de la difusión del contenido en cuestión.

La demanda de Trump afirmó que la BBC incurrió en difamación al editar un discurso pronunciado el 6 de enero de 2021 . Según el planteo judicial, el documental empalmó fragmentos en los que el entonces presidente instó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio y utilizó la frase: “ Luchen con todas sus fuerzas ”.

De acuerdo con el reclamo, la edición omitió un tramo del mensaje en el que Trump pidió que las protestas se desarrollaran de manera pacífica lo que, según su defensa, alteró el sentido original del discurso.

La acción judicial sostuvo que la BBC violó una ley de Florida que prohíbe las prácticas comerciales engañosas y desleales. En ese marco, Trump reclamó al menos u$s5.000 millones por cada uno de los dos cargos incluidos en la demanda, lo que elevó el monto total a u$s10.000 millones.

La respuesta de la BBC y el pedido de suspensión

Si bien la BBC pidió disculpas por el montaje emitido en su documental “Panorama”, dejó en claro que defenderá su posición en la Justicia. En la presentación judicial, la cadena afirmó que Trump no pudo alegar de forma verosímil que el contenido se publicó con “malicia real”, un estándar clave en los casos de difamación que involucran a figuras públicas.

En paralelo, la emisora solicitó al tribunal que suspenda la fase de presentación de pruebas, en la que las partes pueden requerirse documentación y testimonios.

Según el escrito, avanzar con un proceso amplio de discovery mientras la moción de desestimación sigue pendiente impondría a los demandados “considerables cargas y costos” que resultarían innecesarios si el juez acepta archivar la causa.

La BBC recordó que se financia mediante un canon obligatorio que abonan los hogares del Reino Unido que consumen televisión.

En su planteo final, sostuvo que la demanda carece de sustento porque el presidente no acreditó perjuicios concretos. “Como el demandante no ha alegado daños reales, sino solo un vago ‘perjuicio a sus intereses profesionales y ocupacionales’, su demanda no puede prosperar”, afirmó el medio en el escrito presentado ante la Justicia.