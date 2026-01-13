Legisladores de EEUU visitarán Dinamarca en medio de las tensiones por Groenlandia

Se trata de una delegación bipartidista que visitará la ciudad de Copenhague viernes y sábado. Está encabezada por un senador demócrata y desde el Parlamento de EEUU pidieron "respetar la soberanía" de Groenlandia.

Parlamentarios de ambos partidos esperan que el Senado de EEUU frene los intentos de Trump de avanzar sobre la isla.

Un grupo bipartidista de legisladores de EEUU visitará Dinamarca esta semana, en medio de tensiones por la amenaza del presidente Donald Trump de tomar el control de Groenlandia , una isla rica en minerales que alberga una base aérea estadounidense.

El mandatario aseguró en las últimas horas que su país tiene que hacerse del territorio danés al advertir que podría ser controlado por China o Rusia ya que señaló que actualmente está defendido por "dos trineos tirados por perros".

"Groenlandia no va a querer ver cómo Rusia o China toman el control, ellos tienen destructores rusos y chinos en todos lados. No vamos a dejar que eso pase. Ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos", aseguró este domingo ante la prensa antes de subir al Air Force One.

La delegación visitará la ciudad de Copenhague viernes y sábado, encabezada por el senador demócrata estadounidense Chris Coons e incluirá al senador republicano Thom Tillis ‌y a los senadores demócratas Jeanne Shaheen y Dick Durbin , junto con algunos miembros de la Cámara de Representantes.

Los parlamentarios, tanto del ala demócrata como republicano, sostuvieron la semana pasada que ‌esperaban que el Senado de EEUU finalmente votara sobre la legislación que frenaría la capacidad de Trump para intentar arrebatar Groenlandia a Dinamarca.

"Es fundamental que el Congreso se mantenga unido para respetar la soberanía de Dinamarca y Groenlandia", indicaron desde el Parlamento.

"Como copresidente del Grupo de Observadores de la OTAN del Senado, creo que es fundamental que el Congreso se mantenga unido para apoyar a nuestros aliados y respetar la soberanía de Dinamarca y Groenlandia", sostuvo el senador Tillis, según cita de Reuters.

Las "continuas amenazas de Trump hacia Groenlandia son innecesarias y solo debilitarían nuestra alianza de la OTAN", añadió Durbin. Por otra parte, el secretario de Estado Marco Rubio declaró la semana pasada que en estos días se reuniría con funcionarios daneses para discutir la propiedad de la isla.

Donald Trump: "Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no"

Mientras consolida la administración de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, Donald Trump ya apuntó a un nuevo objetivo estratégico en el envión expansionista de los EEUU: Groenlandia, una isla de menos de 60.000 habitantes dependiente de Dinamarca en medio de los océanos Atlántico Norte y Ártico, que alcanza los 2,166 millones de kilómetros cuadrados.

En declaraciones a medios estadounidenses, el presidente planteó que avanzarán sobre Groenlandia "de una u otra forma". "Necesitamos a Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para nuestra defensa", explicó y argumentó que "no quiero como vecinos" a China y a Rusia.

"Si uno mira justo afuera de Groenlandia ahora mismo, hay destructores rusos, destructores chinos y submarinos rusos por todas partes. No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia, porque eso es exactamente lo que harían si no actuamos. Así que vamos a hacer algo con Groenlandia, ya sea por la vía amistosa o por la vía más difícil", analizó Trump.