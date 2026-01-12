Cuba rechazó las acusaciones de Donald Trump y defendió su derecho a comerciar combustible + Seguir en









Miguel Díaz-Canel respondió con dureza a las declaraciones del presidente estadounidense, a quien acusó de carecer de moral.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó este domingo las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que la isla brindaba servicios de seguridad a Venezuela a cambio de petróleo y dinero. Desde La Habana defendieron el derecho soberano a comerciar combustible y calificaron las declaraciones del mandatario estadounidense como carentes de legitimidad moral.

El mandatario respondió a través de la red social X, donde sostuvo que Estados Unidos “carece de moral” para señalar a Cuba y acusó a ese país de convertir “todo en negocios, incluso las vidas humanas”. En ese marco, afirmó que los ataques responden al enojo por la decisión soberana del pueblo cubano de elegir su propio modelo político.

Díaz-Canel también vinculó las carencias económicas que atraviesa la isla con las medidas de asfixia impuestas por Washington desde hace más de seis décadas, y advirtió que esas sanciones podrían profundizarse. “Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”, subrayó, al tiempo que afirmó que el país no agrede, sino que ha sido agredido durante 66 años y se prepara para defender su soberanía.

No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas.

Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 11, 2026



Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 11, 2026 La respuesta del gobierno cubano a Donald Trump En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, negó de manera categórica que Cuba haya recibido o reciba compensación económica o material por supuestos servicios de seguridad a otras naciones. El canciller afirmó que, a diferencia de Estados Unidos, Cuba no practica mercenarismo, chantaje ni coerción militar contra otros Estados.

Rodríguez remarcó que Cuba, como cualquier Estado soberano, tiene pleno derecho a importar combustible de los mercados dispuestos a exportarlo y a establecer relaciones comerciales sin interferencias externas ni sujeción a medidas unilaterales. “El derecho y la justicia están de parte de Cuba”, sostuvo, y acusó a Estados Unidos de comportarse como un hegemón que amenaza la paz y la seguridad regional y global.

Las declaraciones de las autoridades cubanas respondieron a los mensajes públicos de Donald Trump, quien afirmó que Venezuela ya cuenta con la protección de Estados Unidos y advirtió que no habrá “más petróleo ni dinero para Cuba”, instando a la isla a llegar a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”. El cruce verbal se da en un contexto de retórica agresiva de Washington hacia La Habana, que se intensificó tras la agresión militar contra Venezuela del pasado 3 de enero, y volvió a tensar las relaciones entre ambos países.