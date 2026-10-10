La campaña de Lula da Silva denunció una supuesta interferencia de Meta a favor de Flávio Bolsonaro + Agregar ámbito en









El comando del presidente brasileño sostiene que la empresa limitó el alcance de sus publicaciones en Instagram. Meta rechazó las acusaciones y las calificó de falsas, a 15 días del balotaje del 25 de octubre.

Lula corre detrás de cara al ballotage de fines de octubre.

La campaña del presidente de Brasil, Lula da Silva, llevó este sábado ante la Justicia una supuesta interferencia de Meta, la empresa que controla Facebook e Instagram, a favor de su rival en el balotaje, el senador Flávio Bolsonaro. Según informó la agencia EFE, el comando del mandatario recurrió al Tribunal Superior Electoral (TSE) y presentó además una denuncia ante la Agencia Nacional de Protección de Datos.

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En un comunicado, la campaña afirmó que algunas publicaciones de Lula de esta semana registraron interrupciones en el conteo de visualizaciones, lo que afectó su alcance, y que desde el viernes Meta le impide a la cuenta oficial del candidato impulsar contenidos en Instagram. También sostuvo, según la agencia AFP, que antes de la primera vuelta la página de Lula y las de otros dirigentes de izquierda desaparecieron de manera repentina del buscador de esa red social.

La campaña planteó que la sucesión de problemas técnicos que la empresa no explicó genera fuertes sospechas de un intento de interferir en el proceso electoral en beneficio de Flávio Bolsonaro. Además, cuestionó la falta de transparencia en los sistemas de la compañía, que a su criterio vuelve escasas y opacas las explicaciones recibidas, y aseguró no haber recibido pruebas de que se trate de fallos técnicos generales.

La respuesta de Meta y el contexto electoral La oficina de Meta en Brasil le respondió a la AFP que las acusaciones son “simplemente falsas” y no tienen respaldo en los hechos. Agregó que muchos de los problemas técnicos mencionados no afectaron únicamente a Brasil ni a cuentas específicas, y aseguró que la empresa cumple las normas electorales y se compromete con la igualdad de condiciones en el uso de sus plataformas.

Éden Valadares, secretario de comunicación del partido de Lula, dijo a la AFP que no tienen pruebas de un vínculo concreto y formal entre las grandes tecnológicas y los intentos de injerencia que el Gobierno brasileño atribuye al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para favorecer a Bolsonaro. Sin embargo, recordó que cuando Trump intentó incidir en decisiones de la Corte Suprema brasileña mencionó los intereses de las big tech.

La denuncia se conoce de cara al balotaje del 25 de octubre, en el que Lula busca un cuarto mandato. En la primera vuelta, disputada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47% de los votos frente al 45% de Lula, con una diferencia de poco más de dos millones de sufragios. Tras ese resultado, el mandatario estrenó esta semana una estrategia digital con videos en nuevos formatos para intentar movilizar a los votantes que se abstuvieron, según EFE.