Lula da Silva ataca a Flávio Bolsonaro con un spot sobre pobreza y desempleo en Argentina: "Es su plan económico"

El presidente de Brasil publicó un video de campaña con declaraciones de argentinos sobre la situación en el país. Allí cuestionan directamente al gobierno de Javier Milei.

Lula utilizó la situación de la Argentina para apuntar contra Bolsonaro.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , utilizó la situación económica y social de la Argentina como uno de los ejes de su campaña electoral de cara a la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre , en la que enfrentará al senador Flávio Bolsonaro .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de sus redes sociales, el mandatario brasileño compartió un spot que reúne testimonios de ciudadanos argentinos sobre las dificultades para acceder a alimentos, la falta de empleo y el deterioro de las condiciones de vida durante el gobierno de Javier Milei .

El video presenta al modelo económico del presidente argentino como una referencia política para Bolsonaro y busca asociar las propuestas del candidato opositor con las consecuencias que distintos entrevistados atribuyen a las políticas implementadas en la Argentina.

La publicación apareció en medio de una creciente confrontación entre Lula y Milei , marcada por las diferencias ideológicas entre ambos presidentes y por el respaldo explícito del mandatario argentino a la candidatura del hijo del expresidente Jair Bolsonaro .

El material difundido por Lula lleva la inscripción en portugués “Relatos da Argentina de Milei, referência de Flávio Bolsonaro” , que vincula los testimonios de argentinos con el modelo político y económico que el candidato brasileño tomaría como referencia.

El spot de Lula Da Silva. Archivo

El video intercala fragmentos de entrevistas televisivas y testimonios callejeros con imágenes que reflejan situaciones de vulnerabilidad social, dificultades laborales y problemas para acceder a productos básicos.

En uno de los primeros fragmentos, un hombre relata las dificultades económicas que atraviesa junto a su familia y explica que su hogar está integrado por su esposa, dos menores y él. Otro entrevistado menciona que depende de un plato de comida que recibe diariamente.

Una mujer se refiere específicamente al acceso a los alimentos y habla de las dificultades para comprar carne. En otro testimonio, una entrevistada asegura que su familia no había podido comer ese día.

El spot también incorpora declaraciones sobre desempleo y despidos, con personas que describen la falta de oportunidades laborales y las dificultades para sostener sus ingresos.

Entre los testimonios aparece el de una mujer que afirma encontrarse en una situación económica desesperante, mientras otra entrevistada explica que no puede afrontar determinados gastos con su jubilación.

Además, el video incluye referencias a personas que perdieron sus empleos, familias que recurren a espacios comunitarios y menores que buscan trabajo.

La pieza utiliza esos relatos para establecer una comparación política entre la gestión de Milei y el proyecto de Flávio Bolsonaro. Sin embargo, se trata de una selección de testimonios realizada con fines electorales, no de una medición estadística de las condiciones económicas de la Argentina.

Milei volvió a llamar “ladrón” a Lula y respaldó a Flávio Bolsonaro

La publicación del spot se produjo en un escenario de tensión política entre los gobiernos de Argentina y Brasil. Este miércoles, Javier Milei volvió a cuestionar públicamente a Lula mediante una historia de Instagram en la que compartió contenido del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos.

La imagen incluía una declaración de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de la organización: “Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción”.

Sobre esa publicación, el presidente argentino agregó la frase “Lula ladrón”, una expresión que volvió a utilizar para atacar al mandatario brasileño durante la campaña electoral.

El mensaje llegó después de la primera vuelta presidencial de Brasil, celebrada el domingo 4 de octubre, en la que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%.

Como ninguno de los candidatos superó el 50%, la elección se definirá en una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.

Tras conocerse los resultados, Milei felicitó públicamente al senador del Partido Liberal y ratificó su respaldo a la candidatura del hijo de Jair Bolsonaro.

Durante una reunión de Gabinete realizada el lunes, el mandatario argentino también calificó el desempeño electoral de Flávio como “un gran triunfo” y cuestionó las medidas económicas adoptadas por Lula durante la campaña. En particular, atribuyó parte del resultado a un supuesto “plan platita” impulsado por el gobierno brasileño.

“Demuestra que ese tipo de medidas responden a recetas del pasado y no explican los resultados electorales”, sostuvo Milei.

El gesto de Lula con las Malvinas en medio de las diferencias con Milei

La confrontación electoral entre ambos espacios también contrastó con un gesto reciente de Lula hacia la Argentina. El viernes previo a la primera vuelta, el presidente brasileño participó de una caravana de campaña en Río de Janeiro y exhibió una remera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.

La imagen de Lula con la remera de Malvinas. PT

La prenda, de color negro y con letras blancas, fue arrojada por un simpatizante mientras el mandatario recorría las calles de la ciudad a bordo de una camioneta.

Al advertir el mensaje, Lula sonrió y mostró la remera ante los asistentes. Las imágenes circularon rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación de ambos países.

El gesto representó una nueva manifestación de respaldo brasileño al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, una posición diplomática que Brasil mantuvo más allá de los cambios de gobierno.

Semanas antes, durante la conmemoración del 204° aniversario de la Independencia de Brasil en Buenos Aires, el encargado de Negocios de la embajada brasileña, Eduardo Uziel, reafirmó que el apoyo de su país a la soberanía argentina “se mantuvo invariable desde 1833”.

El diplomático también definió esa postura como una “política de Estado siempre por convicción” y destacó la continuidad de los vínculos bilaterales pese a las diferencias entre Lula y Milei. “Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, sostuvo ante representantes políticos, diplomáticos y empresariales.

La relación entre Argentina y Brasil, atravesada por el balotaje

A pesar de los enfrentamientos públicos entre sus presidentes, Argentina y Brasil mantuvieron abiertos sus canales institucionales y comerciales. A comienzos de septiembre, una delegación multipartidaria de legisladores argentinos viajó a Brasilia para impulsar una agenda de diplomacia parlamentaria y preservar la relación bilateral.

Durante la visita se realizaron reuniones con el canciller brasileño, Mauro Vieira, el asesor presidencial Celso Amorim y otros funcionarios del gobierno de Lula. Sin embargo, los encuentros no produjeron acuerdos concretos para recomponer el vínculo político entre ambos mandatarios.

En ese contexto, la Argentina pasó a ocupar un lugar dentro de la disputa electoral brasileña. Mientras Milei respaldó abiertamente a Flávio Bolsonaro y cuestionó al actual presidente, Lula utilizó testimonios sobre la situación social argentina para advertir acerca del modelo económico que atribuye a su adversario.

La difusión del spot incorporó así un nuevo elemento a la campaña hacia el 25 de octubre, con las políticas de Javier Milei convertidas en uno de los puntos de confrontación entre los dos candidatos que disputarán la Presidencia de Brasil.