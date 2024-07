La Casa Blanca desmiente rumores que indican que Joe Biden podría bajarse de las elecciones

La portavoz de la Casa Blanca , Karine Jean-Pierr e, aseguró que Joe Biden "no está en absoluto" considerando bajarse de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos que se celebrarán el 5 de noviembre, y desmintió así un informe del New York Times que sugería lo contrario.

El informe del New York Times que puso en duda la candidatura de Biden

Si bien el informe de New York Times no dice que Biden haya puesto explícitamente en duda su candidatura, sí cuenta con declaraciones off the record que sugieren que podría declinar su candidatura si no logra convencer al electorado en las próximas semanas.

"Él sabe que si tiene dos eventos más como ese, estaremos en un lugar diferente", dijo en su declaración off the récord el funcionario estadounidense.

Un alto asesor de Biden, que también habló bajo condición de anonimato, dijo que el presidente era "muy consciente del desafío político que enfrenta".

El diario norteamericano, además, reveló una confesión que Biden habría realizado tras el primer debate presidencial: "No escuché a mi personal. Y luego regresé y casi me quedaba dormido en el escenario", dijo. “En cualquier caso, esto no es una excusa, pero es una explicación".

Lo cierto es que algunos congresistas demócratas pidieron bajar al actual presidente de la contienda, dado que se encuentra muy por debajo de Donald Trump en las encuestas. Incluso habrían sugerido el nombre de Kamala Harris, actual vicepresidenta.

biden y Kamala Harris.jpg Kamala Harris, la candidata demócrata si se baja Biden.

Por su parte, Biden se reunirá este miércoles en la Casa Blanca con gobernadores demócratas a puertas cerradas para tratar de despejar las dudas.