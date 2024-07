Elecciones EEUU: un congresista demócrata le pidió a Joe Biden baje su candidatura

"Reconociendo que, a diferencia de Trump, el primer compromiso del presidente Biden siempre ha sido con nuestro país, no consigo mismo, espero que tome la difícil y dolorosa decisión de retirarse", expresó el congresista Lloyd Doggett en un comunicado.

"Respetuosamente se lo pido", agregó Doggett, quien es el primer parlamentario del partido en dirigirse de forma abierta y pública al líder de la Casa Blanca para decirle que no continúe. "Mi decisión de hacer públicas estas fuertes reservas no se ha tomado a la ligera y de ninguna manera reducen mi respeto hacia todo lo que el presidente Biden ha logrado", señaló el congresista.

Biden Trump primer debate.JPG Donald Trump y Joe Biden tuvieron su primer encuentro donde el republicano lideró el debate. Reuters

Sin embargo, no fue el único que expresó su desconcierto con la continuidad de Biden en la carrera electoral. "Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir que no fue sólo una noche horrible", declaró este martes a CNN el congresista demócrata Mike Quigley.

El The New York Times también se había dirigido a Biden para que deje la carrera electoral "para servir a su país". "Ya no es el hombre que era hace cuatro años", escribió el diario en su editorial del viernes.

Joe Biden no tiene intenciones de retirar su candidatura

Luego del debate, el presidente de EEUU dijo el viernes que tiene la intención de derrotar a su rival republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre.

A pesar de su pobre y tan cuestionado desempeño en el primer enfrentamiento entre los principales candidatos para las elecciones presidenciales, Biden no dio señales de que esté considerando abandonar la carrera por la reelección.

Obtuvo el apoyo de su vicepresidenta, Kamala Harris, quien defendió lealmente a su jefe aunque reconoció que había tenido un "comienzo lento". Su esposa Jill Biden también lo acompaña en su campaña presidencial.

"Sé cómo hacer este trabajo", dice Biden tras las críticas posdebate. "Ya no debato tan bien como antes" pero "sé decir la verdad", expresó el demócrata.