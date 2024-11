Israel: la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu por "crímenes de lesa humanidad" en la Franja en Gaza

La decisión convierte a Netanyahu y a los demás en sospechosos buscados internacionalmente y puede complicar los esfuerzos para negociar un alto al fuego que ponga fin al conflicto de 13 meses. Sin embargo sus implicaciones prácticas podrían ser limitadas, ya que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros de la corte.

Entre los motivos que se consideran para el pedido de arresto, los jueces hablaron de una privación "intencional y a sabiendas a la población civil de Gaza". Describieron "objetos indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad”.

arresto israel por gaza.JPG Benjamín Netanyahu, junto a su exministro de Defensa Yoav Gallant, también con pedido de arresto. Redes sociales

“Ninguna otra democracia con un sistema legal independiente y respetado como el que existe en Israel ha sido tratada de esta manera perjudicial por el Fiscal”, escribió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein, en X. Dijo que Israel se mantiene “firme en su compromiso con el estado de derecho y la justicia” y continuará protegiendo a sus ciudadanos contra la militancia.

Qué es la CPI

La CPI es un tribunal de última instancia que solo procesa casos cuando las autoridades policiales nacionales no pueden o no quieren investigar. Israel no es un estado miembro del tribunal y el país ha tenido dificultades para investigarse a sí mismo en el pasado, según afirman los grupos de derechos humanos.

A pesar de las órdenes de arresto, es poco probable que ninguno de los sospechosos comparezca ante los jueces de La Haya en un futuro próximo. El tribunal no cuenta con policías para hacer cumplir las órdenes de arresto, por lo que depende de la cooperación de sus estados miembros.