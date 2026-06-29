La llamativa coincidencia entre una inversión de Donald Trump y una millonaria compra de armas del ICE

El presidente norteamericano adquirió acciones de la fabricante de pistolas Taser apenas dos semanas antes de que el Servicio de Inmigración y Aduanas anunciara una importante compra de ese mismo equipamiento. Desde la Casa Blanca rechazaron cualquier conflicto de intereses y aseguraron que sus inversiones están bajo administración independiente.

Trump compró acciones de Axon por entre u$s1 millón y u$s5 millones antes de que el organismo inmigratorio anunciara una compra masiva de pistolas Taser.

Se reveló este lunes una llamativa coincidencia entre una compra de acciones del presidente de EEUU, Donald Trump y una adquisición de armas del Inmigration Control Enforcement (ICE en inglés y Servicio de Inmigración de Aduanas en español).

El 10 de febrero, Trump compró acciones de la empresa armamentística Axon -creadora de las pistolas Taser- por entre u$s1 millón y u$s5 millones , según las declaraciones financieras federales presentadas en mayo.

Tan solo dos semanas después de esa adquisición, el 24 de febrero, el ICE anunció la compra de 17.800 pistolas Taser así como munición ilimitada y servicios de capacitación.

La Casa Blanca salió rápidamente a despejar cualquier sospecha y sostuvo que los activos financieros de Trump permanecen en un fideicomiso administrado por sus hijos , mientras que las inversiones son manejadas por firmas independientes, sin intervención directa del mandatario ni de su entorno familiar.

"No hay conflicto de intereses", aseguró una de las voceras de la Casa Blanca, Anna Kelly. La portavoz también calificó de "historia trillada" a la revelación de este lunes y señaló que está impulsada por el Partido Demócrata. En paralelo, recordó que las declaraciones patrimoniales presentadas por Trump ante la Oficina de Ética Gubernamental —publicadas el 14 de mayo— incluyen más de 3.700 operaciones financieras, aunque en todos los casos los montos aparecen informados dentro de rangos y no con cifras exactas.

Además, la legislación estadounidense contempla una excepción para el presidente: las normas penales sobre conflicto de intereses que alcanzan a la mayoría de los funcionarios federales no se aplican al jefe de Estado, por lo que ese tipo de inversiones no constituye, por sí misma, una infracción legal.

Axon, una empresa que crece de la mano de los contratos públicos

La compañía Axon, conocida mundialmente por fabricar las pistolas eléctricas Taser, expandió su negocio durante los últimos años mucho más allá del equipamiento. La estrategia de la firma consiste en utilizar la venta de hardware como puerta de entrada para contratos permanentes de software, almacenamiento en la nube y análisis de datos destinados a organismos de seguridad.

En ese sentido, la empresa ya mantiene un contrato vigente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por u$s370 millones, firmado en 2023 para el suministro de cámaras corporales y plataformas informáticas. De acuerdo con la consultora HigherGov, hasta el momento se ejecutaron alrededor de u$s67,5 millones de ese acuerdo.

Los números más recientes muestran que la compañía atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. Axon facturó un récord de u$s796,7 millones durante el cuarto trimestre de 2025, mientras que en el primer trimestre de 2026 alcanzó ingresos por u$s807,3 millones. En ambos casos, los resultados representaron crecimientos interanuales del 39% y del 34%, respectivamente, consolidando la expansión de la empresa en el mercado de tecnología para fuerzas de seguridad.