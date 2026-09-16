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16 de septiembre 2026 - 13:32

Matías Viña, el último jugador del "container" de River lanzó duras críticas a la dirigencia: "No están a la altura de la institución"

Matías Viña fue presentado este martes como nuevo jugador de Cruzeiro y fue crítico con cómo actuó la dirigencia de River con él y los otros borrados por mandarlos al container de Cantilo.

El último jugador del container de River le pegó a la dirigencia desde Brasil: No están a la altura de la institución

El último jugador del "container" de River le pegó a la dirigencia desde Brasil: "No están a la altura de la institución"

Matías Viña fue el último de los 14 futbolistas borrados en marcharse de River. El defensor uruguayo, que llegó a jugar unos minutos como arquero en el "Millonario" por la Copa Sudamericana, criticó duramente el accionar de la dirigencia por el trato que le dieron a él y los otros jugadores apartados en Cantilo.

“Nadie me informó de la situación. Me pusieron obstáculos para impedir mi salida. Estaba dispuesto a rescindir el contrato para regresar a Brasil”, aseguró Viña en la conferencia de prensa de su presentación en Brasil.

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“También quiero agradecer a Flamengo, porque siempre estuvieron disponibles para resolver la situación que estaba viviendo allí”, agregó sobre las negociaciones.

“Quiero agradecer a la hinchada de River y al club, pero la discusión mía fue un tema de contrato. Siempre fui profesional, hasta jugué de golero, siempre que el equipo me precisó estuve a disposición. Creo que no comencé de la mejor manera pero mi etapa fue muy buena hacia el final y después me fui al Mundial”, analizó Viña su paso por River.

Acto siguiente, el uruguayo disparó contra la cúpula dirigencial: “River es un gran club, pero tiene gente que trabaja dentro, la dirigencia, que no está a la altura del nivel de institución que están manejando”.

Viña estuvo apenas seis meses en River, tras llegar a préstamo en enero por un año y con obligación de compra en caso de cumplimiento de objetivos. Pero su ciclo se cortó anticipadamente ante la decisión del club de no tenerlo en cuenta y marginarlo.

En ese contecto, dijo que si le planteaban que no iban a comprar su ficha y que no podía llegar a disputar el 50% de los partidos que hubieran hecho obligatoria la compra, él lo hubiese entendido. “Era solo decirme eso y yo iba a entender y tratar de buscar una solución para salir de buena forma y no quedarme dos meses como me trataron en una situación muy mala”, agregó.

Por último, Viña disparó: "River es un club grande y no merece las cosas que están pasando y que está haciendo la directiva”.

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