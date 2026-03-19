La guerra en Medio Oriente desata un shock energético global y redefine la dependencia de combustibles fósiles + Seguir en









La crisis energética mundial acelera la apuesta por energías limpias, nuclear y reservas estratégicas mientras los países buscan seguridad ante bloqueos en el Golfo.

La guerra en Irán dispara la crisis energética global y obliga a los países a buscar alternativas a los combustibles fósiles. Depositphotos

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán disparó una crisis energética global que obliga a gobiernos de todo el mundo a replantear su dependencia del petróleo y el gas. La interrupción del suministro desde el estrecho de Ormuz elevó los precios y pone en evidencia la urgencia de diversificar fuentes y apostar por energías renovables y nucleares.

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El cierre del estrecho de Ormuz tras los ataques estadounidenses e israelíes al 28 de febrero bloqueó cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. La Agencia Internacional de Energía calificó la interrupción como la peor de la historia. Los precios del crudo superan los u$s100 por barril y la escasez genera tensión en Asia, dependiente en gran parte de los suministros del Golfo.

buque estrecho ormuz El bloqueo del estrecho de Ormuz corta cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. Reuters "La cuestión de la seguridad energética nunca ha sido tan acuciante como ahora. Hasta hace unas semanas, los mercados daban por sentados los recursos del Golfo. Eso no será así en el futuro", declaró Geoffrey Pyatt, exsubsecretario de Estado para Recursos Energéticos de EEUU y ahora director gerente sénior de McLarty Associates.

Europa y Asia buscan alternativas Ante la incertidumbre, Europa anunció nuevas garantías financieras para la energía nuclear, mientras Japón, Taiwán y otros importadores planean diversificar proveedores y reactivar centrales nucleares inactivas. En Taiwán, el ministro de Economía, Kung Ming-hsin, afirmó que la isla considerará reabrir su última planta nuclear y ampliará instalaciones de energía renovable y almacenamiento de gas natural.

china petroleo China ve la crisis como oportunidad para acelerar la transición energética y fortalecer la cooperación con proveedores confiables. China, principal comprador de petróleo iraní, también apuesta por diversificar suministros y acelerar la transición a energías limpias. Wang Jin, del Club de Diálogo Internacional de Beijing, explicó: "No solo China, sino todo el mundo reconsiderará sus cadenas de suministro de energía y sus sistemas de producción, y quizás preste más atención a la energía nuclear y limpia".

EEUU y su estrategia energética En Estados Unidos, la crisis reforzó la necesidad de controlar los precios globales y garantizar el suministro interno. La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, subrayó: "El control que ejerce el régimen terrorista iraní sobre un punto estratégico como el estrecho de Ormuz ha demostrado que nuestros aliados deben invertir en infraestructura para producir fuentes de energía fiables, asequibles y seguras, como el petróleo crudo y el gas natural". Petróleo EEUU petroleras La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, insta a invertir en infraestructura para garantizar fuentes de energía fiables, asequibles y seguras. Mientras tanto, la UE estudia cambios en su mercado de carbono y medidas de apoyo a empresas y consumidores, conscientes de que los combustibles fósiles siguen siendo costosos y volátiles. Bart Groothuis, del Parlamento Europeo, advirtió sobre riesgos futuros: "Estamos creando nuevas dependencias y nuevos problemas dentro de nuestra infraestructura energética al generar dependencias, dependencias totales, del hardware y el software chinos". La guerra en Irán no solo acelera la transición hacia energías limpias, sino que también redefine las estrategias globales para garantizar seguridad, estabilidad y autonomía energética frente a los riesgos geopolíticos