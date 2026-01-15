Murió la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía + Seguir en









Dedicó toda su vida a las causas sociales a través de la Fundación Mundo en Armonía. Optó por una vida discreta a causa de una enfermedad.

La princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía de España, murió este jueves 15 de enero a los 83 años en Madrid, en el Palacio de Zarzuela, tras padecer una enfermedad cognitiva por varios años, según informaron fuentes de la Casa Real española.

La Casa Real española emitió el siguiente comunicado: “Sus Majestades los Reyes y Su Majestad la Reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de Su Alteza Real la Princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid". Debido a esto, la reina había suspendido todos sus compromisos públicos en los últimos días para permanecer junto a su hermana en sus horas finales.

La Casa Real informará de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi.

La vida de la princesa Irene de Grecia, fallecida este jueves La hermana de Constantino de Grecia, fallecido en 2023, y de la reina Sofía, Irene de Grecia y con ello, tía del monarca Felipe VI-, nació en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Tras acompañar a su madre, la reina Federica, por diferentes países, Irene de Grecia eligió Madrid como residencia definitiva, donde ha permanecido junto a la reina Sofía

La tía del monarca Felipe VI dedicó gran parte de su vida a causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024. Se formó como concertista de piano con la reconocida Gina Bachauer. Además, sentía pasión por la espiritualidad, la cultura hindú, la ufología y la arqueología, disciplinas que marcaron sus intereses a lo largo de las décadas.

España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la familia real española.

