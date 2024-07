La reacción de Elon Musk al festejo de Nicolás Maduro en Venezuela y el guiño a Javier Milei

En este contexto, Elon Musk estuvo activo en las redes sociales, tomó partido en la discusión y apoyó al presidente argentino, a la vez que criticó a Maduro.

Shame on Dictator Maduro https://t.co/yad3Itps5N — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024

En primer lugar, el dueño de SpaceX y Tesla reposteó una imagen del presidente argentino que contenía el mensaje, "dictador Maduro, afuera!" publicado minutos antes por Milei. En ese tweet Musk agregó: "verguenza para el dictador Maduro".

Pero el empresario sudafricano fue más allá y, posteriormente, reposteó otro tweet que daba a conocer las encuestas de boca de urna - que daban por ganador a Edmundo González - en comparación con los resultados oficiales publicados por el CNE. "Que parodia", sentenció Musk sobre el proceso electoral en Venezuela.

What a travesty https://t.co/OOfhyXs4Y3 — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024

La respuesta de Nicolás Maduro al posteo de Javier Milei

En medio de su discurso tras darse a conocer los primeros resultados electorales, Nicolás Maduro apuntó sus cañones contra Javier Milei, quien, desde sus redes sociales, había proclamado que no iba a reconocer el resultado de la elección en Venezuela.

DICTADOR MADURO, AFUERA!!!



Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte.… — Javier Milei (@JMilei) July 29, 2024

Maduro recogió el guante y desafió a Milei tras los dichos del argentino: "Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista" disparó.

Luego, Maduro amplió su mensaje y aseguró que el pueblo de Venezuela "ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo".

Por último, el actual presidente de Venezuela se sumó a los cánticos de sus seguidores que continuaron agraviando a Milei: "Milei, basura, vos sos la dictadura". "Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico" concluyó el líder del oficialismo venezolano.