Elecciones en Venezuela: cómo reaccionaron los medios internacionales tras el triunfo de Nicolás Maduro

En su nota, el medio uruguayo resaltó la decisión del Consejo Nacional Electoral de dar por ganador a Maduro. Sin embargo, también se destacó que dicho organismo electoral responde al oficialismo.

En cuanto a Chile, el medio El Mercurio reflejó tanto las polémicas de la elección como así también el impacto que generaron estos comicios a nivel global. "Ante incredulidad internacional, régimen chavista declara ganador a Maduro en polémica elección", fue el titulo escogido por el periódico chileno para la noticia.

image.png

Del otro lado del charco, El País de España resaltó la tensión que se vive actualmente en Venezuela, en medio de unas elecciones históricas. En su título, el diario español aseguró que la autoridad electoral dio por vencedor a Maduro, aunque también destacó el rechazo de la oposición a este resultado.

También, la publicación española hizo hincapié en las repercusiones que tuvo estas elecciones alrededor del mundo. Entre ellas, El País destacó los cuestionamientos de los resultados por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Chile y Colombia.

En cuanto al New York Times, el periódico estadounidense definió a Maduro como un "autócrata". Luego de esta caracterización, el diario aseguró que el actual presidente de Venezuela fue elegido como ganador en una "elección contaminada".

image.png

Por último, el diario Le Monde, de Francia, destacó el enfrentamiento entre oposición y oficialismo. En su cobertura, el medio aseguró que Maduro "revindicó la victoria en las elecciones presidenciales" mientras que "la oposición la impugna".

image.png

Si bien la nota sostiene que el organismo oficial, el Consejo Nacional Electoral venezolano, dio por triunfador a Maduro, luego el texto también hace eco de las denuncias de fraude de la oposición y sus seguidores. Según el medio francés, el resultado "contradice todas las encuestas realizadas por la oposición en las semanas previas a las elecciones".

El fuerte cruce entre Maduro y Milei

Luego de obtener la reelección, Maduro desafió a Javier Milei tras los dichos del presidente argentino acerca de la legitimidad del resultado de las elecciones. El mandatario venezolano calificó de "bicho, feo, cobarde y estúpido" que no le "aguanta un round" al político argentino, a la vez que lo tildó de "nazi fascista y vendepatria".

Según el Consejo Nacional Electoral venezolano, Maduro ganó con el 51,2% de los votos frente a Edmundo González Urrutia, aunque hubo acusaciones de fraude electoral. Tras esto, Javier Milei - desde sus redes sociales - había proclamado que no iba a reconocer el resultado de la elección en Venezuela.

"Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte" había expresado Milei minutos antes, mientras se realizaba el conteo de votos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1817760569404842400&partner=&hide_thread=false DICTADOR MADURO, AFUERA!!!



Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte.… — Javier Milei (@JMilei) July 29, 2024

Más tarde, con el anuncio del CNE de Venezuela que proclamó ganador a Maduro, Milei manifestó que no iba a reconocer el triunfo en las urnas. "Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica" agregó y sentenció: "Dictador Maduro, afuera!!!".

De esta manera, el candidato reelecto recogió el guante y desafió así a Milei: "Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista" disparó. Y luego amplió: "Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo".

Tras esto, los cánticos de los seguidores de Maduro agraviaron directamente al presidente argentino, a lo que Maduro se sumó: "Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico" sentenció el máximo mandatario venezolano.

Noticia en desarrollo.-