La red eléctrica de Cuba vivió un nuevo colapso mientras continúa la presión de EEUU

El ministerio de Energía detalló que se trató de una “desconexión total”. El presidente Díaz-Canel aseguró que EEUU quiere inducir un "estallido social por asfixia" para la isla.

El ministro de Energía cubano sostuvo que la isla ya activó “microsistemas” de emergencia para servicios vitales.

La red eléctrica de Cuba sufrió un nuevo colapso , según informó su Ministerio de Energía en redes sociales, mientras la isla continúa sufriendo una crisis energética agravada por el bloqueo petrolero de EEUU .

El ministerio confirmó que se trató de una “desconexión total del sistema” este lunes y el operador de la red eléctrica del país indicó que está investigando la causa.

El ministro de Energía , Vicente de la O Levy , sostuvo que los funcionarios trabajan para restablecer la energía y que ya activaron “microsistemas” de emergencia que abastecen a servicios vitales.

Cuba experimentó varios apagones nacionales en los últimos años, mientras la infraestructura del país lucha por satisfacer la demanda . La crisis eléctrica del país se agravó este año después de que EEUU obligara a los principales proveedores de Cuba a detener los envíos de petróleo. Así, en marzo de este año, tuvo al menos dos apagones totales en una semana.

El lunes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó a EEUU por bloquear las importaciones de combustible en X, y afirmó que Washington está tratando de inducir “un estallido social por asfixia”. A la par, describió como "heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida".

Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico. Ya comenzaron a activarse los protocolos para la recuperación.

El mes pasado, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó un amplio conjunto de reformas destinadas a abrir su economía, mientras un portavoz del Departamento de Estado de EEUU describió las reformas como “modestas, largamente postergadas y, en última instancia, señales de humo superficiales” del gobierno de Díaz-Canel.

Mientras EE.UU trata de inducir un estallido social por asfixia, al bloquear los accesos de combustible a #Cuba, la UNE se moviliza para revertir la caída del SEN.



Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida. #CubaNoSeRinde https://t.co/hihOXwqLoj — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 6, 2026

La Corte Suprema de EEUU dictaminó que Exxon podrá demandar a Cuba por confiscación de propiedades en 1960

La Corte Suprema de EEUU autorizó a la compañía Exxon Mobil a demandar a las compañías petroleras estatales de Cuba por la confiscación de una serie de propiedades llevada adelante por el régimen de Fidel Castro luego de que tomara el poder hace casi siete décadas. La decisión, anunciada este martes, permite que la demanda prosiga en un momento de tensión luego de que el presidente Donald Trump adoptara con la isla.

El juez Brett Kavanaugh redactó la opinión mayoritaria de 6 a 3, con el desacuerdo de jueces progresistas. Esta decisión es el acontecimiento más reciente de todos los movimientos legales y geopolíticos que Washington emprendió para aumentar la presión sobre Cuba.

El 20 de mayo, la administración de Trump acusó al expresidente cubano Raúl Castro de cargos derivados de su presunta participación en el derribo en 1996 de dos aeronaves civiles que causaron la muerte de tres estadounidenses.