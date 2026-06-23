Donald Trump afirmó que Irán aceptará inspecciones nucleares y lanzó una advertencia sobre el futuro del estrecho de Ormuz

Las revisiones serían realizadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El republicano también alertó que las fuerzas estadounidenses podrían volver a bloquear el paso clave en el comercio energético mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a hacer referencia a las negociaciones que lleva adelante con el régimen iraní y aseguró que Teherán aceptó prestarse a "inspecciones nucleares al más alto nivel, por tiempo indefinido", una cláusula que el mandatario considera clave para el avance del acuerdo. El pasado lunes por la madrugada, los gobiernos mediadores entre ambas naciones en conflicto informaron que el debut de las conversaciones sucedió en un clima favorable y con "avances alentadores" .

La afirmación de Trump llegó en respuesta a una negativa de Teherán a permitir el acceso del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a instalaciones nucleares dañadas durante la guerra de 2025. En esta línea, también reafirmó el desbloqueo parcial de fondos iraníes - calculados en u$s12.000 millones - " solo podrán emplearse" para la compra de alimentos y medicinas estadounidenses.

Trump también confirmó que el estrecho de Ormuz continuará abierto al tráfico marítimo internacional , aunque aclaró que la presencia naval estadounidense se mantendrá en la zona y que Washington se reserva la posibilidad de restablecer el bloqueo si las circunstancias lo ameritan. Además, señaló que los u$s12.000 millones liberados serán administrados por Estados Unidos y destinados exclusivamente a la compra de productos agrícolas y sanitarios.

Ambas naciones acordaron un plazo de 60 días para discutir cuestiones vinculadas a las sanciones, las reservas nucleares iraníes y la seguridad regional.

Sin embargo, pocas horas antes del anuncio, Irán rechazó versiones sobre una supuesta autorización para que inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ingresen a instalaciones nucleares afectadas por los bombardeos estadounidenses e israelíes de 2025. El vocero de la Cancillería iraní, Esmail Baqaei, aseguró que “no existe ningún protocolo” que contemple inspecciones extraordinarias y remarcó que Teherán continuará actuando únicamente bajo los mecanismos previstos por el Tratado de No Proliferación Nuclear .

En la misma línea se expresó el embajador iraní ante la ONU, Ali Bahreini, quien negó que exista un entendimiento para habilitar el acceso inmediato de verificadores internacionales.

Negociaciones EEUU-Irán: tras el primer día de contacto, se estableció una hoja de ruta de 60 días

Las declaraciones llegaron después de la primera ronda de negociaciones técnicas celebrada en Suiza, donde ambas partes firmaron un memorando de entendimiento para encauzar el fin del conflicto. El documento estableció un plazo de 60 días para discutir cuestiones vinculadas a las sanciones, las reservas nucleares iraníes y la seguridad regional.

De acuerdo con medios estatales iraníes, durante ese período no habrá modificaciones en el programa nuclear del país ni cambios en el despliegue militar estadounidense en la región.

Tras la reunión, los gobiernos de Pakistán y Qatar, que participaron como facilitadores del proceso, difundieron un comunicado conjunto en el que calificaron el encuentro como positivo. Según el texto, las conversaciones se desarrollaron en un clima "positivo y constructivo" y permitieron alcanzar "avances alentadores", entre ellos la creación de un mecanismo permanente para futuras negociaciones técnicas.

El cronograma acordado contempla una hoja de ruta para intentar alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de dos meses. Como parte de ese esquema, las partes también pusieron en marcha una línea de comunicación directa destinada a evitar incidentes y malentendidos durante el proceso.

El comunicado subraya que uno de los objetivos centrales de ese canal será garantizar la navegación segura de los buques mercantes a través del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial que se convirtió en uno de los puntos más sensibles de las negociaciones.