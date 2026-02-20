La Sagrada Familia alcanzó los 172,5 metros y se convirtió en la iglesia más alta del planeta

La histórica construcción realizó una renovación clave para conseguir el récord. De esta forma, Barcelona hizo aún más histórica una de sus principales obras.

La Sagrada Familia es la iglesia más alta del mundo.

La Sagrada Familia de Barcelona completó este viernes un paso clave en su construcción al instalar la cruz que remata la torre central , alcanzando así los 172,5 metros de altura y consolidándose como la iglesia más alta del mundo .

Una gigantesca grúa amarilla elevó la pieza final de la cruz blanca, de 17 metros de alto y 13,5 metros de ancho, que corona la torre dedicada a Jesucristo , la más elevada de las 18 torres concebidas por Antoni Gaudí hace más de 140 años. Con esta incorporación, el templo culminó su punto más alto.

Cientos de turistas siguieron desde el exterior las maniobras para colocar la estructura , que incluyeron la asistencia de operarios suspendidos con arneses mientras la cruz era posicionada con precisión en la cima.

Desde su cuentra de X, la Sagrada Familia comunicó: "Hoy se ha colocado el brazo superior de la cruz de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, un hito que completa la construcción exterior de la torre más alta del Templo . Esta instalación completa el conjunto de las seis torres centrales de la Sagrada Familia".

Con esta elevación, el templo no solo se transformó en el edificio más alto de Barcelona , sino que también superó en altura a la iglesia de Ulm , en Alemania , que hasta hace poco ostentó el récord mundial.

Sin embargo, la basílica quedó levemente por debajo de los 177 metros del monte Montjuic, respetando el deseo de Gaudí, profundamente creyente, quien evitó que su obra sobrepasara lo que consideraba una creación divina.

Aunque la cruz ya fue instalada, la torre aún conserva andamios que serán retirados de manera progresiva antes del 10 de junio, fecha prevista para su bendición oficial.

La ceremonia coincidirá con el centenario de la muerte de Gaudí y podría contar con la presencia del papa León XIV, quien todavía no confirmó su asistencia.

Un avance decisivo tras décadas

La colocación de la cruz representó un avance simbólico y estructural en el templo de pago más visitado de España, que vendió 4,8 millones de entradas en 2024.

La construcción atravesó múltiples interrupciones desde que Gaudí asumió el proyecto en 1883, incluyendo el impacto de la pandemia, que obligó a abandonar el objetivo de finalizar la obra en 2026.

La junta constructora, una fundación canónica privada, evitó fijar una nueva fecha definitiva de conclusión. No obstante, fuentes vinculadas al templo estimaron que las principales obras podrían completarse en aproximadamente una década, siempre que no surjan nuevos obstáculos.

El debate por los accesos

El futuro del proyecto depende, en gran medida, de que se mantenga el flujo de visitantes, principal fuente de financiamiento, y de que se resuelva la controversia en torno a los accesos a la fachada de la Gloria, la entrada principal que aún no fue edificada.

El diseño impulsado por los constructores contempla una gran escalinata y una plaza frontal, lo que implicaría demoler varios edificios residenciales. Los vecinos de la zona rechazaron esa posibilidad y manifestaron su oposición.

El conflicto deberá ser abordado por el Ayuntamiento de Barcelona, que, en medio de la crisis habitacional que atraviesa la ciudad, aseguró que no respaldará ningún acuerdo que no incluya garantías de soluciones habitacionales para los residentes afectados.