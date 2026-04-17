Guerra en Medio Oriente: Irán anunció que reabrió el estrecho de Ormuz

La medida llegó luego de la confirmación del alto al fuego en el Líbano. Desde Washington, Donald Trump anunció una nueva ronda de negociaciones con Teherán, a realizarse este fin de semana.

El ministro de asuntos exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, confirmó que Irán reabrirá el Estrecho de Ormuz para todos los buques comerciales durante el período del alto al fuego. Según detallaron desde Teherán, la medida llega en respuesta al cese temporal de hostilidades anunciado en el Líbano, que se extenderá durante 10 días.

"De acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán", precisó el ministro iraní a través de un mensaje en su cuenta de X.

Estados Unidos e Irán afrontan días de acercamientos en las negociaciones, tras lo que fue la primer ronda fallida de la semana pasada . Sin embargo, la situación entre Israel y el Líbano tensó las conversaciones entre Teherán y Washington, en medio de un alto al fuego que pendía de un hilo y con el peso del impacto que genera la situación en el paso marítimo en los mercados globales.

El paso más importante para la reapertura del estrecho de Ormuz sucedió durante la jornada del jueves, cuando Trump confirmó un alto el fuego entre el Líbano e Israel. “Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes acordaron que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m. (hora del este)”, informó desde su cuenta oficial en Truth Social.

El mensaje de Irán en referencia al estado del estrecho de Ormuz.

Este viernes, tras darse a conocer la medida de Teherán, Trump celebró: "Irán acaba de anunciar que el estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el paso libre".

image Trump busca estabilizar los mercados petroleros con la reapertura del estrecho.

Lo cierto es que la tensa paz se estirará únicamente durante los 10 días que dura el alto al fuego en el Líbano. Posteriormente, el estrecho por donde pasa el 20% del comercio mundial de petróleo volverá a estar en el centro del debate y su disputa estará atada al devenir de las negociaciones en Medio Oriente.

Las negociaciones entre EEUU e Irán

Con una tregua aún frágil como telón de fondo en Medio Oriente, la Casa Blanca volvió a enviar señales de avance diplomático. Trump aseguró este jueves que Washington podría retomar las negociaciones con Irán durante el fin de semana, en un intento por afianzar el cese de hostilidades tras semanas de escalada.

“Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo”, sostuvo el mandatario republicano, quien además dejó abierta la posibilidad de involucrarse personalmente en caso de un entendimiento. “Si el acuerdo se firma en Islamabad, puede que vaya”.

Antes de dejar la Casa Blanca, Trump reforzó el tono optimista y remarcó que el eje de las conversaciones sigue siendo el programa nuclear iraní. Según planteó, Teherán muestra ahora una mayor flexibilidad que en instancias previas. “Irán quiere hacer un trato, y estamos negociando muy bien con ellos”, afirmó, al tiempo que sugirió que el régimen estaría dispuesto a aceptar condiciones que antes rechazaba.

En ese marco, destacó un punto que considera clave dentro de las exigencias estadounidenses. “Aceptaron devolvernos el ‘polvo’ nuclear”, dijo en alusión al uranio enriquecido, un componente central en la estrategia de control para evitar su eventual uso con fines militares.

El proceso cuenta con la intermediación de Pakistán. De acuerdo con Reuters, el jefe del Ejército de ese país, Asim Munir, mantuvo contactos en Teherán desde el miércoles y habría logrado avances en “cuestiones espinosas”, entre ellas el alcance del programa nuclear. En las negociaciones más recientes, Estados Unidos propuso una suspensión de 20 años de la actividad nuclear iraní, mientras que Teherán respondió con una alternativa de entre tres y cinco años.