Los 5 errores más comunes al invertir en criptomonedas y cómo evitarlos

El FOMO y las compras por impulso: el "miedo a quedarse fuera" (Fear Of Missing Out) es el error más habitual. Ocurre cuando un inversor compra una criptomoneda solo porque su precio está subiendo rápido y todos hablan de ella, lo que generalmente lleva a comprar en el punto más alto, justo antes de una corrección.

No realizar una investigación propia (DYOR): muchos invierten en proyectos basándose únicamente en lo que dice un influencer o un video de TikTok. El concepto Do Your Own Research (haz tu propia investigación) es clave para entender la utilidad real de la moneda y quiénes están detrás del proyecto antes de arriesgar capital.

Falta de seguridad y mala gestión de claves: guardar todo el dinero en plataformas de intercambio (exchanges) en lugar de billeteras privadas es riesgoso. Además, perder la "frase semilla" (las palabras de recuperación) o compartirla con desconocidos es la forma más rápida de perder el acceso total a los fondos sin posibilidad de reclamo.

No tener una estrategia de entrada y salida: invertir sin un objetivo claro es peligroso. Muchos no saben cuándo vender para tomar ganancias o cuándo retirarse para limitar pérdidas, quedando atrapados en la volatilidad del mercado por puro azar o esperanza.