Las criptomonedas han ganado un terreno fenomenal en todo el mundo, consolidándose como una alternativa financiera atractiva. En Argentina, este fenómeno es especialmente fuerte, donde cada vez más personas ven en los activos digitales una herramienta para proteger sus ahorros frente a la volatilidad económica local.
Los 5 errores más comunes al invertir en criptomonedas y cómo evitarlos
Millones de personas eligen operar con estos nuevos activos financieros, pero hay que tener cuidado.
Sin embargo, ingresar al mercado cripto sin una estrategia clara puede ser arriesgado, si no se conocen las reglas del juego. Para operar con éxito y proteger el capital, es fundamental informarse adecuadamente y entender qué precauciones tomar, para no caer en las fallas típicas que afectan tanto a principiantes como a inversores experimentados.
Los problemas que pueden surgir al invertir en el mundo de las criptomonedas
Uno de los errores más frecuentes es el FOMO (miedo a quedarse fuera), que lleva a comprar activos cuando su precio ya está en máximos debido a la euforia social. A esto se suma la falta de investigación propia o DYOR, ya que muchos inversores depositan su dinero en proyectos desconocidos basándose solo en recomendaciones de redes sociales.
Entre los errores más comunes, podemos destacar:
El FOMO y las compras por impulso: el "miedo a quedarse fuera" (Fear Of Missing Out) es el error más habitual. Ocurre cuando un inversor compra una criptomoneda solo porque su precio está subiendo rápido y todos hablan de ella, lo que generalmente lleva a comprar en el punto más alto, justo antes de una corrección.
No realizar una investigación propia (DYOR): muchos invierten en proyectos basándose únicamente en lo que dice un influencer o un video de TikTok. El concepto Do Your Own Research (haz tu propia investigación) es clave para entender la utilidad real de la moneda y quiénes están detrás del proyecto antes de arriesgar capital.
Falta de seguridad y mala gestión de claves: guardar todo el dinero en plataformas de intercambio (exchanges) en lugar de billeteras privadas es riesgoso. Además, perder la "frase semilla" (las palabras de recuperación) o compartirla con desconocidos es la forma más rápida de perder el acceso total a los fondos sin posibilidad de reclamo.
No tener una estrategia de entrada y salida: invertir sin un objetivo claro es peligroso. Muchos no saben cuándo vender para tomar ganancias o cuándo retirarse para limitar pérdidas, quedando atrapados en la volatilidad del mercado por puro azar o esperanza.
Invertir más dinero del que se puede permitir perder: este es un error crítico que afecta la salud financiera personal. Debido a la alta volatilidad de estos activos, nunca se debe utilizar dinero destinado a necesidades básicas (alquiler, comida o salud), ya que una caída repentina del mercado podría comprometer el día a día del inversor.
