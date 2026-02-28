El beneficio poco conocido de ANSES y que muchas familias necesitan: de qué se trata y cómo se pide

Este beneficio es útil para quienes afrontan gastos asociados al fallecimiento de un familiar titular de jubilación o pensión: conocé todos los detalles.

Este subsidio se otorga para ayudar con parte de los gastos tras la pérdida de un familiar titular de jubilación o pensión.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ofrece el Subsidio de Contención Familiar , un reintegro económico que se otorga en situaciones de fallecimiento de un titular previsional para ayudar con parte de los gastos asociados al sepelio o similares.

Este beneficio no es tan difundido como otras prestaciones mensuales, pero puede representar un alivio importante para el bolsillo de las familias que se encuentran en un momento difícil desde lo emocional y económico.

El Subsidio de Contención Familiar es un pago único que ANSES otorga como reintegro a quienes acreditan haber enfrentado gastos de sepelio tras el fallecimiento de un titular de jubilación, pensión o prestación previsional.

Se trata del de Subsidio de Contención Familiar.

También puede aplicarse en casos específicos relacionados con el fallecimiento por COVID-19 de personas en tratamiento oncológico u otras situaciones consideradas por la normativa vigente.

El objetivo principal es aliviar parte de la carga económica en momentos de duelo, brindando un respaldo financiero adicional ante gastos que suelen ser elevados.

Quiénes pueden solicitarlo

Pueden solicitar este subsidio aquellos que:

Presenten facturas o comprobantes de gastos de sepelio, cremación o inhumación a su nombre.

Sean familiares directos con derecho a pensión , como cónyuges, hijos o convivientes previsionales del titular fallecido.

O bien herederos que acrediten haber afrontado los gastos, aunque no tengan vínculo directo, siempre que presenten la documentación correspondiente.

Además, quienes inicien el trámite de pensión por fallecimiento pueden solicitar el Subsidio de Contención Familiar en forma simultánea, agilizando así la gestión.

El beneficio debe solicitarse dentro de plazos determinados después del fallecimiento, por lo que conviene iniciar el trámite en cuanto se reúnan los requisitos y la documentación necesaria.

Monto del Subsidio de Contención Familiar en 2026

Según la normativa vigente y las actualizaciones publicadas en los últimos años, el monto del Subsidio de Contención Familiar es una suma fija de $15.000.

Este importe se abona una sola vez y se utiliza como reintegro parcial de los gastos de sepelio o atención en situación de duelo.

Si bien puede no cubrir la totalidad de los costos reales de un sepelio, que suelen ser significativamente más altos, representa un respaldo económico adicional que puede ayudar a las familias con parte de los gastos más inmediatos.