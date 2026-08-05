Claudia Sheinbaum no asistirá a la asunción presidencial en Colombia

La mandataria mexicana descartó viajar a Cali para participar de la investidura de Abelardo de la Espriella. Javier Milei sí estará presente en la ceremonia del viernes.

Claudia Sheinbaum todavía no definió quién representará a su Gobierno en la ceremonia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , confirmó que no asistirá a la ceremonia de asunción del mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, prevista para este viernes 7 de agosto en la ciudad de Cali. De todas formas, aseguró que su gobierno enviará una representación oficial.

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“Va a ir alguien del Gobierno, todavía no tenemos determinado quién va a estar ahí, pero habrá alguna representación ”, señaló Sheinbaum durante su habitual conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

La mandataria descartó así su presencia personal, aunque aclaró que México participará del acto que marcará el comienzo de una nueva etapa política en Colombia. Hasta el momento, el Ejecutivo mexicano no precisó qué funcionario encabezará la delegación ni qué rango tendrá la representación diplomática.

La ceremonia reunirá a distintos jefes de Estado y delegaciones internacionales. Entre los mandatarios que confirmaron su asistencia se encuentra Javier Milei , quien viajará primero a Ecuador para mantener una reunión bilateral con Daniel Noboa y luego se trasladará a Colombia.

Milei participará de la investidura junto con otros líderes de la región y el rey Felipe VI de España . La presencia del mandatario argentino se enmarca en la estrategia de la Casa Rosada de profundizar sus vínculos con gobiernos ideológicamente afines en América Latina.

Abelardo de la Espriella asumirá este viernes la Presidencia de Colombia en una ceremonia que se realizará en Cali.

Una asunción atravesada por la tensión política en Colombia

De la Espriella llegará a la Presidencia luego de imponerse en la segunda vuelta electoral celebrada en junio. Su asunción se desarrollará en un escenario marcado por las diferencias con el mandatario saliente, Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el resultado de los comicios.

Las declaraciones de Petro elevaron la tensión durante el proceso de traspaso. Frente a esa situación, el presidente electo decidió suspender temporalmente las conversaciones de transición al considerar que el Gobierno saliente desconocía su victoria en las urnas.

Finalmente, el proceso continuó, aunque las diferencias entre ambos dirigentes permanecieron expuestas durante las semanas previas al cambio de mando. La atención estará puesta ahora en la ceremonia del viernes y en las primeras medidas que adoptará la nueva administración.

El acto tendrá además una característica particular: se realizará en Cali y no en Bogotá, que tradicionalmente concentra las ceremonias institucionales del país. Las autoridades colombianas prepararon un importante operativo de seguridad ante la llegada de mandatarios, representantes gubernamentales y delegaciones extranjeras.

La relación entre México y Colombia

Pese a la ausencia de Sheinbaum, la participación de una delegación mexicana busca garantizar la continuidad institucional del vínculo bilateral ante el cambio político en Bogotá.

México y Colombia mantienen una agenda común que incluye asuntos comerciales, migratorios y de seguridad. Ambos países también comparten espacios de coordinación regional, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza del Pacífico.

La llegada de De la Espriella abrirá, sin embargo, una nueva etapa en la relación. El próximo gobierno colombiano tendrá una orientación política diferente a la administración de Petro, uno de los principales aliados regionales de Sheinbaum.