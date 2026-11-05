En el marco del operativo de seguridad por la visita del papa León XIV a la Argentina, la Ciudad completará el corte total de la Avenida del Libertador desde la medianoche del viernes 6 de noviembre. La restricción alcanzará el tramo comprendido entre Ortega y Gasset y Olleros, donde avanzan los trabajos de armado y montaje de estructuras.
Cortarán la Avenida del Libertador por la visita del Papa León XIV: cuáles son los desvíos
El operativo de seguridad sumará nuevas restricciones desde la medianoche del viernes 6 de noviembre. Además, habrá un contracarril entre Figueroa Alcorta y Avenida Casares y las autopistas Illia y Paseo del Bajo serán gratuitas.
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El operativo también incluirá cortes vehiculares en distintas calles transversales, entre ellas Pje. San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Federico Lacroze y Teodoro García. Las interrupciones afectarán los tramos comprendidos entre Migueletes y Libertador, sin obstruir la circulación por Migueletes ni el paso sobre Olleros.
Visita del Papa: cómo serán los desvíos en Avenida del Libertador
A partir del corte a la altura de Olleros, los vehículos que lleguen desde la zona norte tendrán dos alternativas para continuar su recorrido: una hacia Luis María Campos y otra a través del Parque 3 de Febrero. La medida busca evitar que el tránsito se desvíe hacia el interior del barrio de Palermo y genere mayores congestiones.
En ese sentido, se habilitará un recorrido alternativo por Olleros, Valentín Alsina y Pinedo hasta llegar a Figueroa Alcorta. Desde allí, a la altura de Dorrego, los automovilistas podrán continuar por un contracarril que se extenderá hasta la Avenida Casares, aproximadamente 200 metros después de Sarmiento. En ese punto podrán doblar a la derecha y retomar Libertador.
Agentes de tránsito estarán ubicados en la intersección de Libertador y Olleros para orientar a los conductores y derivarlos hacia los recorridos habilitados.
Cuáles son las vías alternativas y qué autopistas serán gratuitas
Para quienes circulen desde la zona norte, otra opción será tomar la avenida Lugones y luego la Autopista Illia, que permite llegar a Recoleta y el Centro. También se podrá utilizar la colectora de la Illia y continuar por Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y Ramón Castillo, en la zona portuaria, para llegar a Retiro. Otra alternativa será bajar por la avenida General Paz y continuar por arterias como Cabildo, Santa Fe y Las Heras.
Por último, ante las restricciones de circulación, la Ciudad dispuso que la Autopista Illia sea gratuita para motos, autos y camionetas, mientras que el Paseo del Bajo no cobrará peaje a autos, camionetas y utilitarios. Las motos tienen prohibida la circulación por esta última traza. La medida de gratuidad en ambas autopistas estará vigente hasta el miércoles a las 14.
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