Cortarán la Avenida del Libertador por la visita del Papa León XIV: cuáles son los desvíos + Agregar ámbito en









El operativo de seguridad sumará nuevas restricciones desde la medianoche del viernes 6 de noviembre. Además, habrá un contracarril entre Figueroa Alcorta y Avenida Casares y las autopistas Illia y Paseo del Bajo serán gratuitas.

Cortan por completo la Avenida del Libertador por la visita del Papa: cuáles son los desvíos.

En el marco del operativo de seguridad por la visita del papa León XIV a la Argentina, la Ciudad completará el corte total de la Avenida del Libertador desde la medianoche del viernes 6 de noviembre. La restricción alcanzará el tramo comprendido entre Ortega y Gasset y Olleros, donde avanzan los trabajos de armado y montaje de estructuras.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El operativo también incluirá cortes vehiculares en distintas calles transversales, entre ellas Pje. San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Federico Lacroze y Teodoro García. Las interrupciones afectarán los tramos comprendidos entre Migueletes y Libertador, sin obstruir la circulación por Migueletes ni el paso sobre Olleros.

Visita del Papa: cómo serán los desvíos en Avenida del Libertador A partir del corte a la altura de Olleros, los vehículos que lleguen desde la zona norte tendrán dos alternativas para continuar su recorrido: una hacia Luis María Campos y otra a través del Parque 3 de Febrero. La medida busca evitar que el tránsito se desvíe hacia el interior del barrio de Palermo y genere mayores congestiones.

En ese sentido, se habilitará un recorrido alternativo por Olleros, Valentín Alsina y Pinedo hasta llegar a Figueroa Alcorta. Desde allí, a la altura de Dorrego, los automovilistas podrán continuar por un contracarril que se extenderá hasta la Avenida Casares, aproximadamente 200 metros después de Sarmiento. En ese punto podrán doblar a la derecha y retomar Libertador.

Agentes de tránsito estarán ubicados en la intersección de Libertador y Olleros para orientar a los conductores y derivarlos hacia los recorridos habilitados.

El operativo de seguridad sumará nuevas restricciones desde la medianoche del viernes 6 de noviembre. Gentileza EFE Cuáles son las vías alternativas y qué autopistas serán gratuitas Para quienes circulen desde la zona norte, otra opción será tomar la avenida Lugones y luego la Autopista Illia, que permite llegar a Recoleta y el Centro. También se podrá utilizar la colectora de la Illia y continuar por Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y Ramón Castillo, en la zona portuaria, para llegar a Retiro. Otra alternativa será bajar por la avenida General Paz y continuar por arterias como Cabildo, Santa Fe y Las Heras. Por último, ante las restricciones de circulación, la Ciudad dispuso que la Autopista Illia sea gratuita para motos, autos y camionetas, mientras que el Paseo del Bajo no cobrará peaje a autos, camionetas y utilitarios. Las motos tienen prohibida la circulación por esta última traza. La medida de gratuidad en ambas autopistas estará vigente hasta el miércoles a las 14.

Temas León XIV