"Ganó la lechuga": Liz Truss perdió un insólito desafío y la imagen del vegetal llegó al Parlamento

"¿Puede Liz Truss durar más que una lechuga?", preguntó el Daily Star, que cada día fue mostrando en un streaming en vivo la evolución de la verdura, a la que le agregaron ojos, boca y una peluca.

La broma se hizo eco de un comentario realizado en el otro extremo del espectro periodístico británico. En una columna publicada la semana pasada titulada "La dama iceberg", la revista The Economist describió a Truss como alguien que tiene "la vida útil de una lechuga".

Esta mañana, cuando se anunció que la política conservadora daría un discurso, los autores de la broma anticiparon que se venía un anuncio importante y se lanzaron a agregar objetos festivos alrededor de la lechuga.

lechuga liz truss parlamentop.jpg

En ese momento, se amplió el cuadro, agregándole una peluca, una cara y manos, junto a dos banderas británicas, una empanada en un plato y una taza roja con la leyenda "Keep calm and carry on" ("Mantengan la calma y sigan adelante"), un eslogan utilizado para elevar la moral en Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.

Más de 12.000 usuarios siguieron la transmisión en vivo antes del discurso de Liz Truss, y el número de espectadores creció a 21.000 cuando anunció su dimisión tras 44 días en el cargo, convirtiéndose en la premier que menos tiempo duró en el cargo.

la lechuga liz truss.jpg

Tras conformarse el alejamiento, la lechuga apareció iluminada con luces de boliche, rodeada de banderas, botellas de champagne y whisky y acompañada por una banana, un limón y una zanahoria.

Momentos después, cuando el número de espectadores llegó a 21.000, sonó "God save the king" cuando una mano se estiró sobre la mesa y colocó la foto de Truss en su parte posterior y apareció el título "La lechuga sobrevivió a Liz Truss".

"Esta lechuga ha durado más que Liz Truss", se puede leer en el zócalo del video que sigue al aire y que muestra a la lechuga con una corona.

Por la noche, el sitio Daily Star publicó una imagen en la que se observa la proyección de la lechuga en el Parlamento británico con el mensaje: "La lechuga ha llegado al Parlamento".

El modelo político a seguir de Truss, la primera ministra Margaret Thatcher de los años 80, era ampliamente conocida como la Dama de Hierro.

Nombrada el 6 de septiembre, Truss sucumbió a la creciente presión después de verse obligada a despedir a su ministro de Finanzas y aliado político más cercano, Kwasi Kwarteng, tras la presentación de un paquete económico que fue recibido de forma desastrosa y conmocionó a los mercados financieros.