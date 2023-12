Locura en Brasil: una mujer se enojó con los médicos de una guardia e intentó atropellarlos con su auto

Tal y como se puede ver en el fragmento, en primer lugar, la mujer sube su vehículo a la vereda. Quienes se encontraban esperando su turno parecían estar confundidos con la situación y no reaccionaron, sin embargo, cuando rompió el vidrio de la recepción todos se alarmaron.

brasil.mp4 El momento en que la mujer intenta atropellar a los médicos en Brasil. Gentileza G1.

Luego del aterrador momento, la policía civil acudió al lugar y se llevaron detenida a la mujer, a quien acusaron de daños calificados y conducción temeraria. Además, según explicó el responsable del caso, Michel Floroschk, la mujer va con esa intención desde que sale de su casa, es decir, "la de descargar todo su enojo en le hospital".

Además, el delegado sostuvo que la mujer, quien no fue identificada, puso en riesgo a varias personas que estaban allí, pero que le suspendieron la licencia de conducir y quedó en libertad bajo fianza.

Qué fue lo que desató el hecho

Según explicó Floroschk, la hermana de la mujer había ido a la guardia por una lesión en la rodilla durante el mediodía. Sin embargo, cuando volvió a su casa sintió dolor nuevamente y se comunicaron con la línea de emergencia.

En ese momento le dijeron que se encontraban en otro servicio y que la irían a buscar pronto, sin embargo, no quiso esperar a la ambulancia y fue ella quien llevó a su hermana en el baúl del auto con la puerta abierta. Según indicaron desde el centro médico, la hermana de la mujer no necesitaba de hospitalización ni ningún otro tratamiento ya que no tenía ninguna fractura, motivo por el que fue dada de alta.