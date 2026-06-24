Marco Rubio inicia gira por Medio Oriente mientras EEUU e Irán negocian un acuerdo definitivo

El secretario de Estado de EEUU encara una visita a naciones aliadas con bases militares para abordar preocupaciones. Abordará temas dentro y fuera del memorando.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio , inicia este miércoles una gira por Medio Oriente con el fin de llevar tranquilidad a los aliados en el golfo Pérsico. El tour se enmarca en el acuerdo entre la administración de Donald Trump y el Régimen Islámico de Irán , tras una guerra de cerca de cuatro meses. Las naciones socias de Washington consideran que las concesiones que incluye el memorando para el país persa son demasiado generosas para un enemigo regional, entre ellas un fondo propuesto de u$s300.000 millones.

Tras llegar a Abu Dabi a última hora del martes, la visita de Rubio está planeada para tres días en el Golfo y se trata de su primera misión diplomática de alto nivel en relación con el acuerdo alcanzado la semana pasada . Al ser consultado durante su arribo si tenía previsto abordar la inquietud de los aliados respecto al acuerdo, el secretario respondió que "sin duda, lo trataremos en estas conversaciones".

El funcionario también aseguró que abordarían cuestiones no contempladas en el memorando de entendimiento, rumbo a visitar Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, que albergan bases militares estratégicas de EEUU y vivieron bajas de civiles tras ataques de Irán.

Esta misión es ciertamente delicada para Rubio ya que si bien debe defender un acuerdo preliminar respaldado por Trump, también debe manejar de manera creíble las preocupaciones de sus homólogos del golfo Pérsico, que se muestran más cautelosos.

EEUU e iran (1) Esta misión es delicada para Rubio ya que debe manejar de manera creíble las preocupaciones de sus homólogos del Golfo.

Si bien los líderes del golfo Pérsico presionaron a favor de la paz, a los aliados regionales de EEUU les preocupa el monto de reconstrucción para Irán de u$s300.000 millones para su ejército, además de que no se aborda la capacidad de misiles balísticos de Teherán, con la cual estos Estados fueron atacados durante la guerra.

Por su lado, Teherán señaló que los Estados del golfo Pérsico -que cuentan con bases militares estadounidenses- proporcionaron diversas facilidades logísticas para el esfuerzo bélico de Washington.

Donald Trump aseguró que Irán aceptó controles nucleares "totales" para avanzar hacia un acuerdo

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este martes en su red social personal, Truth, que Irán aceptó "total y completamente" someterse a estrictos controles nucleares durante un extenso periodo de tiempo. Según el presidente, el hecho garantizará la "honestidad nuclear" del país persa. "Si no hubieran aceptado, no habría más negociaciones", escribió el mandatario, quien vinculó esa decisión y otras concesiones iraníes con la continuidad del tráfico marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

estados unidos iran donald trump mojtaba jamenei Si bien los líderes del Golfo presionaron a favor de la paz, a los aliados regionales de EEUU les preocupa el monto de reconstrucción para Irán.

No obstante, aclaró que las fuerzas navales estadounidenses continuarán desplegadas en la región. "Todos los barcos permanecerán en posición en caso de que sea necesario reimponer el bloqueo, algo que en este momento parece altamente improbable", señaló.

Trump también informó que los fondos iraníes desbloqueados o liberados mediante el alivio de sanciones serán depositados en una cuenta de garantía controlada por EEUU. Según explicó, esos recursos solo podrán utilizarse para la compra de alimentos y suministros médicos destinados a la población iraní, incluyendo "maíz, trigo y soja producidos por nuestros agricultores estadounidenses".