Máxima tensión: Colombia acusa a Ecuador de bombardear la frontera y crece el conflicto

En una nueva escalada entre los dos países sudamericanos, Petro acusa a Ecuador de atacar la frontera colombiana. Noboa desmiente un ataque de ese calibre, pero reconoce operaciones presuntamente contra el narcotráfico.

Sigue empeorando la mala relación entre los presidentes Noboa y Petro, en lo que habría sido un presunto bombardeó de ecuatoriano en la frontera con Colombia.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, busca "investigar a profundidad" una " bomba caída en la frontera colombiana con Ecuador desde un avión. Cayó a 100 metros de la vivienda de una familia campesina empobrecida ”, según explicó en la tarde este en su cuenta de X.

Cerca de la medianoche del lunes, Petro inició su denuncia por la caída de una bomba, supuestamente arrojada por Ecuador. Ambos países mantienen una rígida relación, que se ha agrietado aún más con las diferencias políticas entre sus presidentes, el propio Petro en Colombia y Daniel Noboa en Ecuador.

Antes que Petro, el consejo de ministros de Colombia comenzó a difundir imágenes de la bomba lanzada en la frontera colombiana-ecuatoriana. Allí, los funcionarios denunciaron que “que están bombardeándonos” desde su país vecino.

En febrero de este año, una guerra arancelaria se inició entre ambos países, con subas inicialmente del 10%, que escalaron hasta un 50%. Al mejor estilo Donald Trump , Noboa inició la escalada en su momento que sigue vigente, empeorando las relaciones comerciales entre ambas naciones.

“Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera. Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, afirmó Noboa, también en X.

Petro sumó otra denuncia al tema de la bomba, al asegurar que “Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble".

Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”, afirmó.