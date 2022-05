Meta le prohíbe a sus empleados hablar sobre el aborto.

meta.jpg Meta, la compañía que contiene a Facebook, Intagram y WhatsApp.

Estos empleados creen que este hecho se choca con que puedan hablar "respetuosamente" sobre temas como Black Lives Matter, inmigración o derechos LGBT. El tópico resurgio en todo Estados Unidos tras la filtración de que la Corte Suprema podría revocar el fallo Roe v. Wade que defendía el derecho de las mujeres a realizarse esta práctica.

Janelle Gale, la vicepresidenta de Recursos Humanos para Meta, dijo durante una presentación interna que el aborto era "el tópico más divisivo" según los empleados y que "incluso si la gente es respetuosa o intenta serlo sobre su visión con el aborto, aún así puede hacer sentir a otros amenazados por su género o religión". Además, según el medio especializado, la ejecutiva dijo que es el único tópico que siempre tiende "cruzar esa línea" con las minorías.

meta facebook.jpg Mark Zuckerberg, CEO de Meta.

Pero la política en si misma está dividiendo a los empleados, con algunos a favor y otros en contra. Varios trabajadores de Meta expresaron su frustración por haber hecho posteos en la plataforma Workplace de la compañía y que fueran borrados. Incluso, durante la presentación de Gale, los comentarios en el chat de la transmisión en vivo fueron eliminados a medida que iban apareciendo.

Una mujer realizó un posteo a principio de mes titulado "Silencio y Apoyo", el cual remarcaba su "sensación de silencio y aislamiento", por culpa de esta política. Ese posteo fue removido y luego vuelto a subir con "gran parte del contenido removido". En el comunicado, la empleada explicó: "La misma política nos permite explícitamente discutir sobre derechos trans, cambio climático, Black Lives Matter, control de armas y vacunación. Los argumentos por los cuales no nos permiten hablar sobre el aborto son débiles y no me convencen".