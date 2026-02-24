Quien fuera el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación fue ejecutado por las fuerzas federales el pasado 22 de febrero. Ahora, los ciudadanos del estado mexicano buscan retomar su rutina en medio de la tensión.

El estado de Jalisco busca retomar la normalidad tras 48 horas de enfrentamiento por la muerte de un líder narco.

Tras la captura y ejecución del jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes , ocurrida el pasado domingo, los habitantes del estado mexicano buscan retomar sus vidas en el inicio de una nueva semana. Es que el operativo de las fuerzas federales mexicanas y la respuesta del CJNG - que incluyó bloqueos de rutas y ataques a comercios y bancos - sacudió el normal desenvolvimiento de las actividades y puso en alerta a toda una comunidad.

En detalle, Oseguera - conocido como "El Mencho" - , fue herido el domingo durante un operativo militar destinado a capturarlo. Falleció mientras era trasladado en helicóptero hacia un hospital.

Su muerte activó una reacción coordinada del CJNG, que desplegó bloqueos de rutas, incendió vehículos y atacó estaciones de servicio, comercios y bancos. Los enfrentamientos con fuerzas de seguridad se extendieron a 20 de los 32 estados del país, con la movilización de cerca de 10.000 efectivos militares.

En Guadalajara, capital de Jalisco y una de las principales ciudades de México, las escuelas permanecieron cerradas el lunes , medida replicada en al menos una decena de estados para evitar víctimas colaterales del enfrentamiento entre el cártel y el Estado mexicano. El transporte público operó de manera parcial y con baja afluencia de pasajeros.

En este escenario, los pocos comercios abiertos se observaron largas filas y compras de abastecimiento a causa del pánico de los ciudadanos a un enfrentamiento de largos días. Los clientes cargaban más mercadería de lo habitual ante la incertidumbre.

"Hay una sola tienda abierta", cerraron las farmacias y "hay unas colas (largas filas) para comprar (...) Y en la carnicería tengo una cola bárbara, todo está cerrado. La gente tiene miedo", relató a la agencia AFP Juan Soler, jubilado residente en Guadalajara.

El regreso a la cotidianeidad y el miedo a una represalia del cártel

El temor fue la sensación que prevaleció entre muchos vecinos el pasado domingo. María de Jesús González, empleada de una empresa y de 60 años, describió a AFP la tensión vivida durante las horas más críticas: "Estuvimos encerrados, con mucho pánico, no queríamos salir, veíamos el celular y pura cosa que pasó, no pude dormir (...) Ahorita estoy un poco más tranquila, pero con un poco de miedo".

Dentro de uno de los pocos locales abiertos durante el conflicto armado, los carritos resultaban insuficientes. Algunos compradores utilizaron cajas de cartón e incluso cestos de ropa para trasladar sus productos.

La prioridad oficial es "proteger a toda la población". El país ya "está en paz, está en calma", aseguró este lunes por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la ciudad de Guadalajara, la semana comenzó con cuadrillas municipales que retiraron restos de vehículos incendiados, convertidos en estructuras metálicas calcinadas. Aun así, persistían reportes de nuevos focos de incendio.

En la ruta hacia Tapalpa —la localidad donde militares localizaron al capo— continuaron más allá del domingo los bloqueos protagonizados por hombres armados vinculados al cartel.

Matías Mora, taxista de 64 años, relató que el domingo, en las inmediaciones de su vivienda, "quemaron la farmacia" y prendieron fuego a taxis. Aunque teme circular por la ciudad, la necesidad económica lo obligó a salir a trabajar: "Nos hizo falta comida", explicó y agregó: "Vi que está bien lleno el supermercado y pues vine a trabajar".

A pesar del la búsqueda de un regreso a la normalidad, la gestión de Sheinbaum suspendió eventos masivos hasta nuevo aviso. En el resto del país, la mayoría de los bloqueos fueron levantados el lunes.