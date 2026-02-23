La captura y posterior muerte de “El Mencho”, máximo referente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó una de las jornadas más violentas de los últimos años en México. En una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que los operativos desplegados en siete estados dejaron un saldo de 62 víctimas fatales, 70 detenidos y 15 agentes heridos.
Tensión en México por la muerte de "El Mencho": los enfrentamientos ya dejaron 62 muertos y 70 detenidos
La detención y posterior fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una violenta ola de represalias con bloqueos, ataques armados y enfrentamientos en México.
El balance oficial indica que del total de fallecidos, 25 eran integrantes de la Guardia Nacional, además de un custodio, un agente de la Fiscalía de Jalisco y una civil, que quedó atrapada en medio de los tiroteos. En tanto, entre los grupos criminales se reportaron 34 bajas, de las cuales 30 ocurrieron en Jalisco y cuatro en Michoacán.
Por otro lado, las autoridades precisaron que 15 efectivos de distintas fuerzas de seguridad resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, durante los enfrentamientos armados que se extendieron por varias horas.
Bloqueos y ataques coordinados
Como represalia por la caída del líder de la organización, el CJNG desplegó una ofensiva coordinada con 85 bloqueos carreteros en once estados, entre ellos Baja California, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Camiones incendiados, vehículos atravesados y ataques directos contra fuerzas federales marcaron la jornada.
El municipio de Tapalpa, en Jalisco, fue el principal foco de conflicto, con 27 ataques armados destinados a frenar el avance de las fuerzas de seguridad y dificultar los operativos de control territorial.
En este sentido, la magnitud de los disturbios obligó a suspender las clases en distintos niveles educativos y a cerrar bancos y comercios en varias regiones afectadas. Además, se restringió la circulación en rutas clave por razones de seguridad.
Además, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó el compromiso del Gobierno con el restablecimiento del orden y la paz, y destacó la “labor patriótica” de las Fuerzas Armadas. Por su parte, García Harfuch sostuvo que, gracias al trabajo coordinado entre fuerzas federales, provinciales y municipales, la situación comenzó a normalizarse, aunque aún permanecen activos unos 20 bloqueos carreteros.
