Reino Unido multó por casi u$s20 millones a Reddit por utilizar datos de niños

El sitio fue sancionado por un regulador de datos tras ser denunciado por un "uso ilegal" de información de menores de 13 años. También señalaron un mecanismo frágil en la "verificación de edad".

La plataforma en línea Reddit fue sancionada este martes en Reino Unido por un monto equivalente a casi u$s20 millones, tras utilizar datos personales de menores . Autoridades reguladoras denunciaron un uso ilegal de la información y mecanismos frágiles de verificación de edad.

El monto oficial de la multa es de 14,47 millones de libras (traducida en u$s19,69 millones), aplicada por el regulador de protección de datos (ICO) tras "haber utilizado de manera ilegal datos personales de niños".

La entidad señaló en un comunicado que el sitio estadounidense "no implementó un mecanismo sólido de verificación de edad y no tenía base legal para tratar los datos personales de menores de 13 años", tras abrir su investigación en marzo de 2025.

Así, la entidad indicó que usuarios de este segmento etario "vieron cómo sus datos personales eran recopilados y utilizados de una manera que no podían comprender ni controlar" viéndose "potencialmente expuestos a contenidos que no deberían haber visto".

El regulador explica que las condiciones de uso de Reddit prohíben el acceso a la plataforma a menores de 13 años , pero que antes de julio de 2025 no se habían implementado medidas de verificación. Además, añadió que "la autodeclaración conlleva riesgos para los niños, ya que es fácil eludir este sistema".

niños con celulares El regulador británico explicó que Reddit prohíbe el acceso a menores de 13 años, pero que antes de julio de 2025 no implementaba la verificación de edad.

"Reddit no exige que sus usuarios compartan información de identidad, independientemente de su edad, porque estamos profundamente comprometidos con la protección de su privacidad y seguridad", respondió el martes un portavoz de la empresa, que piensa apelar la decisión.

El ICO también anunció en marzo de 2025 otras dos investigaciones sobre el uso de datos de niños, relacionadas con TikTok y el sitio estadounidense de intercambio de imágenes Imgur. El gobierno laborista de Keir Starmer intensificó recientemente sus esfuerzos para proteger a los menores en línea, lanzando una consulta sobre una posible prohibición de las redes sociales a menores de 16 años.

Reino Unido evalúa prohibir las redes sociales a menores de 16 años siguiendo el caso de Australia

Reino Unido había anunciado hace un mes que evalúa bloquear el uso de redes sociales a los menores de 16 años, a través de una normativa similar a la que rige en Australia desde diciembre. Entre los pasos previos que planea dar, hará un sondeo de opinión y TikTok es una de las redes principales consideradas para la medida.

El Financial Times informó que el primer paso será la puesta en marcha de una consulta pública para conocer las opiniones de los ciudadanos sobre la posibilidad de prohibir que el mencionado grupo etario acceda a plataformas como Instagram, YouTube y TikTok, entre otras.

A través de los comentarios de padres y jóvenes, las autoridades británicas pretenden analizar los eventuales mecanismos para aplicar a los servicios online apuntados por, supuestamente, propiciar comportamientos adictivos y perjudicar el bienestar de los usuarios.

La consulta popular en el Reino Unido también busca establecer límites al acceso a datos de los menores por parte de las tecnológicas, además de frenar el denominado “desplazamiento infinito” en las redes.