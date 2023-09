México les da la bienvenida a los extraterrestres: presentaron alienígenas en el Congreso

Durante la Asamblea Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados , Maussan aseguró que los seres " no humanos " fueron hallados en Perú durante el año 2017 y se encuentran disecados.

La presentación se realizó frente a los legisladores de México, en la cual el periodista no solo exhibió los cuerpos, sino que también detalló las características que tendrían.

El ufólogo lleva décadas investigando fenómenos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), y expresó: "No estamos solos. Resulta trascendental reconocer estos fenómenos, convertir a nuestro país en uno de los primeros en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta".