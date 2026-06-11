El retorno de Steven Spielberg, con extraterrestres como protagonistas

A casi cinco décadas de "Encuentros cercanos del tercer tipo", el director vuelve sobre uno de los temas que más marcaron su filmografía: la posibilidad de vida extraterrestre y los secretos que los gobiernos podrían estar ocultando.

La nueva película combina ciencia ficción, thriller político y teorías sobre ovnis en una historia atravesada por conspiraciones, fe y el poder de los medios de comunicación.

A 79 años del caso Roswell , 49 de "Encuentros cercanos del tercer tipo" , obra tan espectacular como esperanzadora, 44 del delicioso melodrama infantil "E.T." y 14 de la serie "Taken" , sobre abducciones probables y silencios oficiales, el veterano Steven Spielberg retoma con "El día de la revelación" (estrenada aquí un día antes que en Estados Unidos) algunas sospechas que no son solo suyas.

Mucha gente piensa lo mismo: ¿hay otros seres en el Universo y vienen a visitarnos? ¿Qué saben los gobiernos al respecto y por qué ocultan lo que hasta ahora saben?

Anticipemos que esta nueva película carece del aura emotiva de aquellas obras. Va por otro camino, más áspero, de denuncia explícita. Pero sigue siendo un entretenimiento eficaz y, además del tema central, pone sobre la mesa varias observaciones interesantes sobre la sociedad actual, tan fácilmente vigilada, conducida y controlada.

Protagonizan la historia una locutora de televisión a la que de pronto se le despierta la capacidad de comprender y ayudar a los demás de una forma extraordinaria, y un joven con un talento excepcional para las matemáticas. “Las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el Universo” , dijo Galileo Galilei , como recuerda uno de los personajes de manera algo incompleta.

Ambos tuvieron un extraño contacto cuando eran niños. Spielberg lo narra con ese tono entre mágico y entrañable que siempre supo manejar: la niña escucha en su habitación la canción "Algún día mi príncipe vendrá" , de "Blancanieves" , mientras desfilan por el cuarto los animales del bosque, ciervo incluido. Aunque, claro, no son realmente animales, sino la forma que “ellos” encuentran para acercarse sin provocar miedo.

La trama avanza entonces como un policial político. El joven consigue pruebas que demostrarían lo que realmente está ocurriendo y busca hacerlas públicas. Algunos personajes intentan ayudarlo; otros harán todo lo posible para detenerlo.

Hay un detalle muy actual: quienes operan en las sombras ya no son organismos estatales tradicionales, sino empresas privadas contratadas por el propio Estado. Y también una advertencia para espectadores sensibles: en una grabación utilizada como prueba se escuchan los gritos de dolor de un extraterrestre sometido a procedimientos médicos de urgencia.

Hay buena música del maestro John Williams, persecuciones, escenas de acción inesperadas y momentos de verdadera tensión —especialmente la secuencia del automóvil atrapado junto a un tren—. También hay una sólida base de ciencia ficción, aunque acompañada por algunos recursos de fantasía poco compatibles con cualquier pretensión científica.

Como cierre, aparece uno de los rasgos más optimistas de Spielberg: una profunda confianza en el papel de los medios de comunicación cuando llega el momento de revelar una verdad incómoda.

A lo largo del relato también sobrevuela un componente religioso. Está presente en una joven católica obligada a enfrentarse a la orden de matar a otra persona —tras ser sometida a un proceso de control mental— y en una madre superiora que asume con naturalidad la existencia de vida extraterrestre: “Dios no puede haber creado todo este universo solo para nosotros”.

Incluso aparece una figura casi mística que parece bendecir a los protagonistas y entregar a la comunicadora el mensaje que deberá transmitir al mundo entero.

¿Y cuál es ese mensaje? ¿Por qué, mientras todo esto sucede, el planeta parece encaminarse hacia una Tercera Guerra Mundial?

Para Spielberg, la respuesta está en los años cincuenta. Aquella época estaba marcada por la Guerra de Corea y por una sensación generalizada de paranoia. Muchos estadounidenses temían una invasión comunista, una invasión extraterrestre o ambas cosas al mismo tiempo.

En ese contexto surgió "Llegaron de otro espacio", de Jack Arnold, basada en un relato de Ray Bradbury, película que terminaría siendo una de las semillas creativas de "Encuentros cercanos del tercer tipo".

Antes aún había aparecido "El día que paralizaron la Tierra", de Robert Wise, donde un visitante de otro mundo llegaba para transmitir una advertencia a la humanidad: si los seres humanos continuaban destruyéndose entre sí, el planeta entero terminaría condenado. La solución era sencilla y a la vez imposible: la paz.

Eso fue en 1951. Y aquí seguimos.

Entre las curiosidades que sobrevuelan el tema aparece una vieja historia según la cual Richard Nixon le mostró al humorista Jackie Gleason cuatro extraterrestres momificados conservados en una base aérea, bajo estricta promesa de secreto. Gleason habría cumplido. Su esposa, no tanto.

Sea verdad o no, Spielberg aprovecha esa leyenda para una de las escenas de la película.

También hay un reconocimiento para el periodismo. La inspiración de "El día de la revelación" nació a partir de una investigación publicada por The New York Times en diciembre de 2017. El artículo, firmado por Helene Cooper, Ralph Blumenthal y Leslie Kean, llevaba por título "Glowing Auras and ‘Black Money’: The Pentagon’s Mysterious U.F.O. Program" y exploraba programas secretos vinculados al fenómeno ovni dentro de organismos oficiales estadounidenses.

Para quienes quieran seguir profundizando en el tema, resultan recomendables los videos de la historiadora española Raquel de la Morena, especialmente "Hablemos de OVNIs, pero en serio" y "¿Estamos solos en el universo? La paradoja de Fermi y el Gran Filtro", ambos disponibles en YouTube.

¿Pero estamos realmente solos?

Al menos Spielberg no está solo. Junto a "Disclosure Day" aparecen este año "The Age of Disclosure", documental de Dan Farah adquirido por Amazon Prime Video, y "The Secret of Skinwalker Ranch", creación de J. Patterson y K. Burns que ya transita su séptima temporada en History Channel. Todos comparten la misma obsesión: reclamar más información sobre fenómenos que siguen envueltos en el misterio.

El reclamo incluso llegó a la política. En mayo último, Donald Trump ordenó hacer públicos los archivos sobre objetos voladores no identificados que el Departamento de Guerra estadounidense viene recopilando desde 1949, apenas dos años después del célebre caso Roswell. Para ello se habilitó el portal war.gov/UFO, destinado a centralizar la documentación desclasificada.

Por ahora, sin embargo, los resultados distan de ser espectaculares. El sitio funciona de manera irregular y el material publicado hasta el momento resulta más bien escaso, inocuo y bastante aburrido para quienes esperaban revelaciones capaces de cambiar la historia.

"El día de la revelación" (Disclosure Day, EEUU, 2026). Dirección: Steven Spielberg. Elenco: Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Colman Domingo y Eve Hewson.