Minerales ucranianos para saldar deudas con EEUU: qué se sabe del acuerdo

El acuerdo estaría tan avanzado que, según publicó el medio Financial Times, ambos países ya acordaron los términos del texto que podría firmarse el próximo viernes en Estados Unidos. En diálogo con los periodistas en el Salón Oval, Trump afirmó: “Escuché que está viniendo el viernes. Ciertamente para mi está bien, si él quiere”.

De firmarse, el acuerdo permitirá que Estados Unidos explote conjuntamente la riqueza mineral de Ucrania. Los ingresos se destinarían a un fondo recién creado que sería “conjunto para Ucrania y Estados Unidos”, que también tendrá como objetivo saldar la deuda que mantiene el país europeo con el norteamericano. El mismo podría alcanzar la suma de u$s500.000 millones.

biden zelensky.jpg El gobierno demócrata de Joe Biden, Estados Unidos otorgó a Ucrania miles de millones de dólares de ayuda. CNN

¿Qué minerales tiene Ucrania?

Trump puso el ojo sobre el territorio ucraniano ya que el mismo posee 21 de las 30 sustancias que la Unión Europea (UE) define como "materias primas críticas", lo que representa alrededor del 5% de las reservas mundiales.

Muchas de las zonas que contienen estos elementos se encuentran al sur de lo que es conocido como Escudo Cristalino ucraniano, principalmente bajo el mar de Azov. La mayoría de estos territorios están actualmente ocupados por Rusia.

En cuanto a otros importantes recursos minerales ucranianos, cerca del 70% de ellos se encuentran, según Forbes Ukraine, en las regiones de Donetsk, Dnipropetrovsk y Luhansk. Es decir, muchos están dentro de territorios que fueron invadidos y ocupados por Rusia.

Además de los minerales de tierras raras, Ucrania también posee lo que se conoce como minerales esenciales, como el litio. Según detalló el propio gobierno ucraniano, el país tiene unas 450.000 toneladas de reservas de litio.

Garantías de seguridad, uno de los puntos en conflicto

“Si no obtenemos garantías de seguridad, no tendremos un alto el fuego, nada funcionará, nada”, afirmó el Zelensky en la BBC. En particular, lo que le interesa es lograr un acceso a la OTAN, iniciativa rechazada por el presidente ruso Vladimir Putin.

Este planteo es rechazado por Donald Trump: “Pueden olvidarse de ello. Probablemente esa sea la razón por la que empezó todo esto”, dijo en su primera reunión de gabinete. Para compensar, también aseguró que Putin deberá hacer concesiones para lograr un acuerdo de paz.

Otro de los pedidos de Zelensky es el despliegue de militares de sus aliados (Estados Unidos y Europa) en territorio ucraniano para disuadir a Rusia de posibles nuevas incursiones militares luego de firmada la paz. El gobierno de Trump ya anticipó su negativa, pero avaló que los países europeos movilicen militares.