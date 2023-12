Miss Francia 2024: por primera vez en 100 años, ganó una mujer de pelo corto

El sábado pasado se conoció en la ciudad francesa de Dijon a la ganadora del año entrante, E ve Gilles , quien dijo frente al público que " estamos acostumbrados a ver a bellas Misses con el pelo largo , pero yo elegí un look andrógino (según la RAE, 'De rasgos externos que no se corresponden definidamente con los propios de su sexo') con el pelo corto ".

Cabe mencionar que la joven busca modificar los concursos de belleza: "Me gustaría mostrar que la competencia está evolucionando y la sociedad también, que la representación de la mujer es diversa. En mi opinión, la belleza no se limita a un corte de pelo o formas que tengamos".

miss francia 2024 2.jpg La puntuación se divide en dos grupos: uno a cargo de los espectadores y otro en manos de un jurado de siete mujeres. Redes

Miss Francia 2024: polémica en redes sociales

Tras la victoria, Gilles recibió muchos elogios, pero también varias críticas. En general, las redes sociales presentaron mensajes de odio sobre su cuerpo y su pelo. Algunos usuarios la compararon con otras competidoras con cabello largo "más lindo".

"Que la gente me critique por mi pelo no me molesta, porque puedo cambiarlo", aseguró al diario francés Le Parisien. "Yo elegí este pelo, pero no elegí mi cuerpo, ni mi metabolismo. No entiendo cómo alguien puede criticar a una persona por algo que no puede cambiar", sumó.

miss francia 2024 4.jpg Ève fue coronada por la ganadora de la edición anterior, Indira Ampiot. Redes

¿Quién es Eve Gilles?

Gilles nació el 9 de julio de 2003 en la ciudad de Dunkerque, Francia. Recientemente se convirtió en Miss Nord-Pas-de-Calais 2023, un concurso de belleza francés que selecciona a una representante para el concurso nacional Miss Francia de la región francesa de Nord-Pas-de-Calais. La joven es la cuarta concursante de la región que se lleva la corona en diez años.

Respecto a su vida personal, Eve estudia matemáticas y estadística en la Universidad de Lille, Francia. En ese sentido, admitió que utilizará sus redes sociales para animar a los niños a dedicarse a las ciencias.

"Hay un problema con la forma en que se enseñan las matemáticas. A los chicos y chicas se les dice que las matemáticas son complicadas. ¡No! Hay que decirles: escucha, esto es un reto, se van a divertir, hay un problema y tenés que encontrar la solución. Eso cambiaría toda la dinámica", declaró a la cadena de televisión francesa TF1.

miss francia 2024 3.jpg "La Sociedad Miss Francia promueve valores de excelencia, compromiso y elegancia", asegura el certamen en su sitio web. Redes

En esa misma línea, la joven hizo hincapié en que no quiere ser conocida exclusivamente "como la Miss con el pelo corto", sino que desea ser "una mujer fuerte", además de que "quiero hacer que la gente se dé cuenta de que no importa dónde empieces, no importa qué camino tomes, podés alcanzar tus metas", añadió.

"Quiero mostrar a la gente que hay muchos tipos de mujeres y que todas somos bellas, diferentes y únicas. No soy única por mi pelo, soy única porque soy Eve", concluyó.