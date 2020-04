El impeachment, la sombra que comienza a envolver a Bolsonaro

La postal del presidente de Brasil rodeado de sus asesores tenía, además, una perla. Tras la traumática salida de sus dos ministros más populares, primero el ex de Salud, Luiz Henrique Mandetta, y luego Moro, todos los ojos se posan en uno que, si bien no goza de las mieles del amor popular sí cuenta con el aval del mercado financiero: el de Economía, Paulo Guedes. Y Guedes se destacó entre sus pares: único en usar barbijo (todo un gesto de rebeldía ante un mandatario negacionista sobre los peligros del Covid-19), no llevaba saco ni corbata y hasta parecía no tener puestos los zapatos. Luego se aclaró que lo que se le veía no eran las medias sino una zapatillas muy livianas… Finalmente, cuando Bolsonaro hubo terminado de hablar, Guedes dudó y, en medio de los aplausos de sus pares, decidió dedicarle uno. Uno, literalmente.