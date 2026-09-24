Marcelo Gallardo tuvo un pésimo debut como entrenador de la Selección de Ecuador. Este jueves por la mañana su equipo perdió por 3 a 0 ante Corea del Sur, en un amistoso por la fecha FIFA disputado en el país asiático.
Pésimo debut para Gallardo en Ecuador: perdió 3-0 contra Corea del Sur
El exentrenador de River tuvo un duro traspié en su estreno como DT de Ecuador. Mirá los goles.
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Con un equipo con mayoría de titulares teniendo en cuenta la participación en la última Copa del Mundo, la "Tri" no tuvo su mejor performance frente al combinado coreano. Luego de igualar en la primera etapa sin goles, en una ráfaga en el complemento los locales se pusieron en ventaja.
A los 10 minutos del complemento, Oh Hyeon-Gyu abrió el marcador gracias a una salida muy veloz de los coreanos y un posterior desvío en la definición del delantero. Unas jugadas más tarde, Son convirtió un golazo de tiro libre para poner a su selección arriba por dos tantos.
Por último, en el final del partido, Dong-Gyeong Lee marcó el 3-0 definitivo.
Cabe destacar que Gallardo tuvo ausencias de peso para lo que es el equipo ecuatoriano. Por lesiones, no estuvieron Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata.
La formación que eligió el exentrenador de River para su debut en Ecuador fue: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Jackson Porozo, Wilian Pacho, Pervis Estupiñán; Pedro Vite, Alan Franco; Keny Arroyo, John Yeboah, Nilson Angulo; y Jordy Caicedo.