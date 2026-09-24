Pésimo debut para Gallardo en Ecuador: perdió 3-0 contra Corea del Sur + Agregar ámbito en









El exentrenador de River tuvo un duro traspié en su estreno como DT de Ecuador. Mirá los goles.

Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo técnico de la Selección de Ecuador. @photoroco

Marcelo Gallardo tuvo un pésimo debut como entrenador de la Selección de Ecuador. Este jueves por la mañana su equipo perdió por 3 a 0 ante Corea del Sur, en un amistoso por la fecha FIFA disputado en el país asiático.

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Con un equipo con mayoría de titulares teniendo en cuenta la participación en la última Copa del Mundo, la "Tri" no tuvo su mejor performance frente al combinado coreano. Luego de igualar en la primera etapa sin goles, en una ráfaga en el complemento los locales se pusieron en ventaja.

⛔️ MARCELO GALLARDO PIERDE EN SU DEBUT COMO ENTRENADOR DE ECUADOR VS COREA DEL SUR. pic.twitter.com/9s4S6lRMtA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 24, 2026 A los 10 minutos del complemento, Oh Hyeon-Gyu abrió el marcador gracias a una salida muy veloz de los coreanos y un posterior desvío en la definición del delantero. Unas jugadas más tarde, Son convirtió un golazo de tiro libre para poner a su selección arriba por dos tantos.

El GOLAZO de Son Heung-min con el que Corea del Sur le ganó ¡3-0! a Ecuador en el debut de Marcelo Gallardo como entrenador tri. pic.twitter.com/Xd0FhjnqSS — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 24, 2026 Por último, en el final del partido, Dong-Gyeong Lee marcó el 3-0 definitivo.

Cabe destacar que Gallardo tuvo ausencias de peso para lo que es el equipo ecuatoriano. Por lesiones, no estuvieron Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata.

⚠️ COREA DEL SUR GOLEÓ 3-0 A ECUADOR EN EL DEBUT DE GALLARDO. pic.twitter.com/6UeMho7jz7 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 24, 2026 La formación que eligió el exentrenador de River para su debut en Ecuador fue: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Jackson Porozo, Wilian Pacho, Pervis Estupiñán; Pedro Vite, Alan Franco; Keny Arroyo, John Yeboah, Nilson Angulo; y Jordy Caicedo.