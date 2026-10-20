Murió Kyle Kennedy, sobrina y nieta de John F. Kennedy, a los 42 años + Agregar ámbito en









La mujer perdió la vida el pasado 21 de septiembre en su hogar en Westwood, Massachusetts. Aun se desconocen las causas.

Kyle Kennedy, sobrina y nieta de John F. Kennedy, murió a los 42 años.

Kyle Kennedy, la sobrina y nieta del expresidente John F. Kennedy, murió a los 42 años según revelaron fuentes cercanas este martes. Según se supo, la mujer perdió la vida el pasado 21 de septiembre en su hogar en Westwood, Massachusetts, aunque aun se desconocen las causas.

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La noticia de su deceso se confirmó a través de un obituario de Burke Funeral Home. “Dotada de una inteligencia excepcional, un ingenio sutil y una gran belleza, será recordada por su devoción a sus hijos Conor, Josephine y Declan, y por su apoyo a la reforma educativa para niños desfavorecidos y personas con discapacidad”, expresó el comunicado.

Si bien el texto no precisó las causas del fallecimiento, en 2020 Kyle había sufrido una grave lesión medular que le provocó una parálisis permanente y otras complicaciones de salud. A partir de entonces, se convirtió en una activa defensora de los derechos de las personas con discapacidad y participó en distintas iniciativas para promover un acceso equitativo a la atención médica y otros servicios.

La mujer perdió la vida el pasado 21 de septiembre en su hogar en Westwood, Massachusetts. aunque aun se desconocen las causas. “Los años siguientes trajeron consigo dificultades, pero Kyle luchó por mantener su ingenio y determinación a pesar de todo, intentando ser la mejor madre posible para sus hijos y cuidando de sus dos queridos y traviesos terriers Wheaten”, señaló la esquela.

La trayectoria de Kyle Kennedy La sobrina del expresidente estadounidense nació en Washington DC y pasó la mayor parte de su vida en Massachusetts, donde desarrolló una carrera consagrada a la educación infantil. Cursó la secundaria en la Academia Milton y luego se graduó de Historia en la Universidad de Georgetown.

Tiempo después obtuvo una maestría en Educación Infantil en la Universidad de Pace y otra en Política y Gestión Educativa en la Escuela de Posgrado de Educación de la Universidad de Harvard. Su carrera comenzó en la ciudad de Nueva York como maestra en el programa Teach For America. Desde allí, se convirtió en defensora de una educación primaria más equitativa y de las escuelas chárter. Además, trabajó con empresas tecnológicas centradas en la reforma y mejora de los planes de estudio, según informó su obituario. En agosto de 2012, Kyle contrajo matrimonio con Liam Kerr. La pareja tuvo tres hijos: los mellizos Conor y Josie, aunque la niña murió pocos días después de nacer, y Declan, que nació dos años después. Por su parte, la muerte de Kyle Kennedy se produce apenas 10 meses después del fallecimiento de Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y nieta del expresidente John F. Kennedy. En ese marco, esta nueva pérdida volvió a poner el foco en las tragedias que han marcado durante décadas a la familia Kennedy.