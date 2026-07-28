Fin de la novela: Italia oficalizó la llegada de Roberto Mancini para intentar sacar a la Azzurra de su peor crisis + Agregar ámbito en









El entrenador que conquistó la Eurocopa 2020 volverá a dirigir a la selección italiana con la misión de cortar una racha de tres Copas del Mundo consecutivas sin participación. Claudio Ranieri será el nuevo director deportivo.

Roberto Mancini volverá a ponerse al frente de la selección italiana.

Luego de una extensa danza de nombres y negociaciones, finalmente Italia encontró este martes a su nuevo director técnico, que terminó siendo un viejo conocido. Roberto Mancini volverá a comandar a la Azurra, con el objetivo de regresar a la cuatro veces campeona del mundo a la cita máxima del futbol, luego de tres sorpresivas ausencias.

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En tanto, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò, también confirmó que el histórico exjugador y exentrenador, Claudio Ranieri, asumirá el rol de director director deportivo, luego de la abrupta renuncia de Paolo Maldini, quien dejó su puesto apenas 16 días después de ser designado.

Malagò dejó entrever la desesperación que tenía por contratar a un entrenador, para iniciar un ciclo que levante de la lona a la tetracampeona del mundo. "El tiempo se estaba acabando… Creí que la persona que debía convertirse en el nuevo seleccionador de Italia es Roberto Mancini, por toda una lista de razones". Se espera que ambos, Mancini y Ranieri, ofrezcan una conferencia de prensa para abordar su regreso.

Antes de cerrar con Mancini, tanto el ya ahora exdirector deportivo Maldini, como el presidente Malagò, habían confirmado conversaciones informales con Carlo Ancelotti (técnico de Brasil) y el español Pep Guardiola, que continua sin equipo.

Los últimos equipos y selecciones que dirigió Roberto Mancini Hace cinco años atrás, Mancini comandó el último título de una Italia que vive el peor momento de su historia así. A pesar de haber obtenido la Euro 2020 (disputada en 2021 por la pandemia), el director técnico no logró clasificar al Mundial de Qatar 2022, tras perder en la fase previa del repechaje ante Macedonia del Norte.

Luego de ese frustrado final, Mancini asumió la dirección técnica de la selección de Arabia Saudita, donde no llegó a disputar más que las eliminatorias y la Copa Asiática, donde disputó un total de 18 partidos, de los cuales ganó 7, empató 5 y perdió 6. Luego, bajó otro escalón futbolístico y se hizo cargo del Al-Sadd Sports Club, de la primer división de Qatar, donde logró salir campeón de la temporada 2025-26. La negativa racha mundialista de Italia La FIGC tiene la expectativa de anunciar al nuevo DT de la Azzurra durante esta semana. Mancini tendrá la difícil de tarea de levantar a un gigante dormido, que no disputa una Copa del Mundo desde 2014. El declive comenzó antes. Tras ganar en 2006, no logró pasar la zona de grupo en los mundiales de 2010 y 2014. A pesar de la negativa racha en mundiales, al menos hubo un oasis de fútbol en la Euro 2020, cuando la Italia de Roberto Mancini gritó campeón en Wembley ante Inglaterra, en una agónica tanda de penales. Sin embargo, ni siquiera ese destello europeo la hizo regresar a las citas máximas del fútbol, ni en 2022 ni el 2026, con 48 selecciones clasificadas.

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