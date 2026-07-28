Horror en Francia: hallaron los cuerpos de cinco bebés ocultos en cajas dentro de un departamento

El descubrimiento se produjo luego de que una mujer de 32 años fuera hospitalizada tras dar a luz en su vivienda. La Justicia investiga las circunstancias de las muertes y mantiene a la madre bajo custodia.

El departamento de Orange donde fueron encontrados los cuerpos quedó precintado por las autoridades francesas.

Las autoridades investigan el hallazgo de los cuerpos de cinco bebés dentro de un departamento ubicado en la ciudad de Orange , en el sureste de Francia . Los restos estaban escondidos en cajas de cartón y bolsas de plástico .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El caso comenzó a salir a la luz después de que una mujer de 32 años fuera trasladada a un hospital tras dar a luz en su vivienda. Su pareja aseguró que desconocía el embarazo y, al regresar al domicilio, empezó a revisar distintos espacios en busca de explicaciones.

Durante la búsqueda encontró los restos óseos de cuatro recién nacidos y el cuerpo de un quinto bebé en avanzado estado de descomposición . Frente a la situación, el hombre alertó de inmediato a las autoridades.

La Fiscalía de Carpentras abrió una investigación por el presunto homicidio de menores . Personal de la Gendarmería y especialistas forenses trabajaron durante varias horas en el inmueble para reunir pruebas que permitan reconstruir lo ocurrido.

Los investigadores intentan establecer desde cuándo permanecían los cuerpos dentro del departamento y cuál fue la causa de cada una de las muertes. Para eso, ordenaron una serie de autopsias y estudios forenses .

Los exámenes deberán determinar cuándo nacieron los bebés, si llegaron a respirar y si murieron antes, durante o después del parto. Estas precisiones serán centrales para establecer posibles responsabilidades penales.

AFP

La mujer permanece internada bajo custodia policial. Su pareja, en tanto, fue interrogada y luego recuperó la libertad de manera provisional. Ante los investigadores, sostuvo que no tenía conocimiento de los embarazos anteriores.

El departamento quedó precintado mientras avanza la investigación. En el lugar fueron desplegados efectivos policiales y peritos que analizaron cada uno de los espacios donde se encontraban los restos.

Qué ocurrió con los otros hijos de la pareja

La Fiscalía dispuso que el bebé nacido recientemente quedara bajo tutela provisional. También dio intervención a los servicios de protección de la infancia para evaluar la situación de los otros dos hijos de la pareja, de ocho y nueve años.

Un vecino identificado como Florent Jean contó que los niños asistían a una escuela primaria de la zona y que su madre solía buscarlos al mediodía para almorzar. Según relató, la pareja de la mujer trabajaba fuera del hogar durante gran parte del día.

Los residentes del edificio describieron a la familia como discreta y señalaron que no habían advertido comportamientos que permitieran anticipar una situación de estas características.

El hallazgo provocó una profunda conmoción en Orange, una localidad de aproximadamente 30.000 habitantes situada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.

La investigación que conmociona a Francia

Los especialistas deberán analizar si existieron embarazos negados u ocultos al entorno familiar y si la mujer atravesaba alguna alteración de su capacidad de discernimiento. Sin embargo, esas circunstancias todavía no fueron confirmadas en este caso.

Francia registró otros episodios similares durante los últimos años. En febrero, una mujer de 50 años fue detenida después de que encontraran los cuerpos de dos bebés dentro de un congelador en la localidad de Aillevillers-et-Lyaumont, al este del país.

El antecedente más grave ocurrió con Dominique Cottrez, quien fue condenada en 2015 a nueve años de prisión por matar a ocho recién nacidos. Durante el juicio, el jurado reconoció que existió una alteración de su discernimiento.

La investigación en Orange permanece abierta. Los resultados de las autopsias y los demás exámenes forenses serán determinantes para esclarecer las muertes y definir la situación judicial de la mujer.