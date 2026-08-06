Candela Arizaga habló nuevamente y desligó a Facundo Moyano: "Tuve un brote psicótico"

La influencer amplió su declaración ante la Justicia, negó haber sufrido violencia y pidió que se levante la prohibición de contacto con el exdiputado.

La influencer pidió que se levante la prohibición de contacto con Facundo Moyano.

Candela Arizaga habló nuevamente sobre el episodio ocurrido en el departamento de Facundo Moyano y desligó al exdiputado de cualquier responsabilidad. Tras ampliar su declaración ante la Fiscalía especializada en Violencia de Género de Saavedra, la influencer aseguró que sufrió un “brote psicótico” y negó haber sido víctima de violencia.

“Tuve un brote, lamentablemente. Lo voy a tratar de acá en adelante para estar bien. Es un tema psicológico” , afirmó Arizaga ante la prensa. Además, confirmó que pidió que se levante la prohibición de contacto que pesa sobre Moyano y manifestó su intención de volver a verlo.

La joven sostuvo que lo ocurrido durante la madrugada del martes estuvo relacionado con distintas situaciones que atravesó a nivel psicológico. “El problema nunca fue con él. Yo tuve un brote psicótico. Si se fijan en las imágenes, yo huía de todos. Había hasta un policía corriéndome y me asusté”, explicó.

Ante la consulta sobre un posible episodio de violencia de género, Arizaga fue terminante: “Para nada. De haber sido así, lo hubiera dicho, obviamente” . También aseguró que se encuentra bien y señaló que no pudo volver a comunicarse con Moyano debido a la restricción dispuesta por la Justicia.

“¿Si quiero verlo? Obvio”, respondió. Según explicó, ella misma solicitó el levantamiento de la medida y espera reencontrarse pronto con el exdiputado.

Candela Arizaga aseguró que sufrió un “brote psicótico” y desligó a Facundo Moyano.

Arizaga evitó responder preguntas relacionadas con un eventual consumo de estupefacientes, pero volvió a rechazar las acusaciones contra Moyano. “Si hubiera pasado algo de lo que se dice, yo habría sido la primera en salir a contarlo en todos lados”, sostuvo.

La influencer también se refirió a Mafia, su bulldog francés, que había escapado del edificio durante el episodio. Confirmó que el animal se encuentra en buen estado y fue trasladado a Rosario.

Arizaga ya había realizado una primera publicación el miércoles tras recibir el alta del Hospital Pirovano, donde permaneció internada durante varias horas, según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti. “Ya estoy bien y mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor”, escribió en una historia de Instagram.

Qué ocurrió en el departamento de Facundo Moyano

El episodio tuvo lugar durante la madrugada del martes en el edificio donde reside Moyano, sobre la avenida Del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano. El encargado, Nahuel Astrada, relató ante la Policía de la Ciudad que el exdiputado salió precipitadamente detrás de Arizaga, quien había abandonado el inmueble con poca ropa.

Poco después, ambos fueron interceptados en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. La joven recibió asistencia del SAME y fue trasladada al Hospital Pirovano, donde permaneció internada durante varias horas.

A partir de las circunstancias en las que fue encontrada y de su primera declaración, Moyano quedó imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Aunque recuperó la libertad luego de ser indagado, la Justicia le prohibió acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener contacto con ella por cualquier medio.

El exdiputado negó haber agredido a la influencer o haberle impedido abandonar el departamento. Durante su declaración, sostuvo que ambos mantenían una relación afectiva y que nunca habían protagonizado episodios de violencia física o verbal.