La defensa de Facundo Moyano pidió que se levanten las restricciones tras la declaración de Candela Arizaga

El abogado del exdiputado solicitó que pueda volver a acercarse y comunicarse con la influencer. La joven negó haber sufrido violencia y expresó su intención de retomar el vínculo.

La defensa de Facundo Moyano pidió revisar las restricciones que pesan sobre el exdiputado.

La defensa de Facundo Moyano solicitó este jueves que se levanten las medidas restrictivas impuestas contra el exdiputado en la causa por las presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad de Candela Arizaga.

El planteo fue presentado por su abogado, Miguel Molina , luego de que la influencer ampliara su declaración ante la Justicia, negara haber sufrido violencia y manifestara su intención de volver a comunicarse con Moyano.

Actualmente, el exdiputado tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener contacto con ella por cualquier medio. Además, debe fijar domicilio y acudir a todas las citaciones judiciales.

En su presentación, Molina remarcó que la joven declaró en dos oportunidades y que en ambas ocasiones sostuvo que su vínculo con Moyano siempre había sido cordial. “Manifestó contundentemente que el trato es respetuoso y que nunca hubo situaciones de violencia con nuestro defendido, ni verbal ni física” , señaló.

El abogado también indicó que Arizaga reconoció que ambos mantenían un noviazgo, una versión que coincide con lo declarado por Moyano durante su indagatoria. A su vez, sostuvo que las manifestaciones de la influencer fueron realizadas “en estado de comprensión y conciencia” y que los profesionales que la atendieron la encontraron colaborativa y tranquila.

Otro de los argumentos de la defensa fue el pedido de la propia Arizaga para que se interrumpan las restricciones. “No desea mantener las medidas restrictivas que le impusieran al imputado; su interés es retomar el vínculo con él”, aseguró Molina.

Si bien consideró que todavía podría ser prematuro solicitar el cierre de la causa, el letrado entendió que la nueva declaración obliga a revisar las medidas cautelares. “Se impone la revisión de las medidas que pudieran haberse dictado”, concluyó.

Candela Arizaga negó haber sufrido violencia

Luego de ampliar su declaración ante la Fiscalía especializada en Violencia de Género de Saavedra, Arizaga habló con la prensa y desligó a Moyano de cualquier responsabilidad. Según explicó, lo ocurrido durante la madrugada del martes estuvo relacionado con un episodio de salud mental.

“Tuve un brote, lamentablemente. Lo voy a tratar de acá en adelante para estar bien. Es un tema psicológico”, afirmó la joven de 23 años.

Arizaga negó que el exdiputado hubiera ejercido violencia contra ella y confirmó que pidió que se levante la prohibición de contacto. “El problema nunca fue con él. Yo tuve un brote psicótico. Si se fijan en las imágenes, yo huía de todos. Había hasta un policía corriéndome y me asusté”, sostuvo.

Cuando le preguntaron si quería volver a verlo, respondió: “Obvio”. También insistió en que, si hubiese sido víctima de alguna agresión, habría sido la primera en hacerlo público.

Facundo Moyano continúa imputado mientras avanza la investigación judicial. Mariano Fuchila

La influencer evitó contestar preguntas sobre un eventual consumo de estupefacientes y aseguró que su mascota, Mafia, se encuentra en buen estado y fue trasladada a Rosario.

Arizaga ya había publicado un mensaje después de recibir el alta del Hospital Pirovano, donde permaneció internada durante varias horas. “Ya estoy bien y mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor”, escribió en Instagram.

Qué ocurrió en el departamento de Facundo Moyano

El episodio comenzó durante la madrugada del martes en el edificio donde reside Moyano, sobre la avenida Del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano. El encargado, Nahuel Astrada, relató a la Policía de la Ciudad que el exdiputado salió precipitadamente detrás de Arizaga, quien había abandonado el inmueble con poca ropa.

Ambos fueron interceptados poco después en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. La joven recibió asistencia del SAME y fue trasladada al Hospital Pirovano, donde permaneció internada durante varias horas.

A partir de las circunstancias en las que fue encontrada y de su primera declaración, Moyano quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Luego de ser indagado recuperó la libertad, aunque la investigación continúa abierta.

Durante su declaración, el exdiputado negó haber agredido a Arizaga o haberle impedido salir del departamento. “Mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso y afectivo. Nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal”, sostuvo.